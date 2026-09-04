مورينيو يستبعد نجمه الفرنسي .. ريال مدريد يعلن عن قائمة دوري أبطال أوروبا

قدّم ريال مدريد قائمته المكوّنة من 25 لاعبًا لخوض دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وكان ميندي أبرز المستبعدين.

وكان لاعب المنتخب الفرنسي قد تعرّض لإصابة عضلية في ساقه اليمنى في مايو، ولم يشارك مع ريال مدريد منذ ذلك الحين.

وفي حين احتفظ النجمان المُبعدان الآخران إيدر ميليتاو ورودريجو جوس بمكانيهما في القائمة الأوروبية،

فضّل مورينيو عدم قيد ظهيره الأيسر المصاب. ويفتح غياب ميندي الطريق أمام سيرخيو مارتينيز، صاحب الـ19 عامًا الوافد حديثًا، القادم من راسينج سانتاندير بعد أن فعّل ريال مدريد بند الشرط الجزائي البالغ 3 ملايين يورو.

كان مارتينيز قد جرى التعاقد معه في البداية للانضمام إلى فريق الرديف كاستيا التابع للنادي. غير أن لاعب الوسط المراهق ترك انطباعًا جيدًا بالفعل لدى المدرب البرتغالي خلال حصص تدريبات الفريق الأول، ليكسب ترقية مفاجئة إلى القائمة الأوروبية للفريق الأول إلى جانب 11 موهبة شابة أخرى.



