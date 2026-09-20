"زملاء حرب" .. مورينيو يشيد بسيميوني ويرد على مقارنة ريال مدريد وبرشلونة

وعلى الرغم من الأداء المذهل الذي يقدمه برشلونة، رفض مورينيو الخوض في أي حديث عن غريمهم التاريخي. وأصرّ المدرب البرتغالي على أن تركيزه الوحيد ينصبّ على معالجة المشكلات التكتيكية القائمة داخل غرفة ملابس فريقه.

وقال مورينيو للصحفيين: «تاريخيًا وثقافيًا، لا يمكن مقارنة ريال مدريد بأي أحد. لذا لن أقارننا بأي فريق. سأتحدث عنا، وعن مشكلاتنا، وعن الأمور التي يتعين علينا تحسينها. خلال الأشهر القليلة التي قضيتها هنا، أدركت أنه بات من الصعب أكثر فأكثر أن نسمع شيئًا إيجابيًا عن ريال مدريد».

كما أشار المدرب المخضرم إلى روح القتال التي يتحلى بها لاعبوه، لا سيما في المباريات المتقاربة، وأضاف: «في المباريات الثلاث التي وصلنا فيها إلى الدقائق الأخيرة ونحن بحاجة إلى التسجيل، أنهيناها ببذل مجهود بدني ونفسي وبإصرار كبير. فإلى جانب الجودة، يمتلك هذا الفريق قوة كمجموعة. إنه سباق ماراثوني. فالدوري ليس دائمًا طريقًا سريعًا مستقيمًا بلا عقبات، لكننا سنكون حاضرين».



