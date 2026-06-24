"صورتي مع جوارديولا وإنريكي مضحكة جدًا" .. جوزيه مورينيو: منافس برشلونة؟ ريال مدريد الأفضل في العالم

أجرى جوزيه مورينيو، الذي عاد لتولي منصب مدرب ريال مدريد، مقابلة مطولة مع مجلة «فانيتي فير» تناول فيها عدة مواضيع؛ بدءًا من عودته وصولاً إلى الأسباب الكامنة وراء قراره، مرورًا أيضًا ببرشلونة وكيليان مبابي.

وقال مورينيو: «ما الذي دفعني للعودة لريال مدريد؟ التاريخ. تاريخ ريال مدريد لا يضاهيه تاريخ أي نادٍ آخر. أعتقد أن القميص الأبيض يحمل في طياته سحرًا خاصًا. تاريخ ريال مدريد مختلف. فهو لا يقتصر فقط على الأبطال الكثر الذين ارتدوا هذا القميص، بل يتعلق بالنادي وألقابه. بالطبع، هناك فترات صعبة، لحظات لا نتمكن فيها من الفوز بالشكل الذي نرغب فيه. هناك دائمًا مراحل يتعين فيها البناء وإعادة البناء. لكن هذا جزء من جوهر ريال مدريد. اليوم، هو أكبر نادٍ في العالم من نواحٍ عديدة: اجتماعية واقتصادية ورياضية. لكن في النهاية، ما يبقى هو الألقاب. وعندما نتحدث عن ريال مدريد، فإننا نتحدث عن تاريخ كرة القدم وإرثها".