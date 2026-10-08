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Jose MourinhoGetty Images
Simone Gervasio و علي سمير
ترجمه

مورينيو : لقد مُتّ بعد نهائي بودابست .. وسأبلغ الثمانين عندما يصدر الحكم في قضية مانشستر سيتي!

روما
الدوري الإيطالي
جوزيه مورينيو
روما ضد ريال مدريد
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

مقابلة مطولة لمدرب ريال مدريد

يعود جوزيه مورينيو إلى الملعب الأولمبي من جديد لمواجهة روما، ناديه السابق، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تعيد الكثير من الذكريات لمدرب ريال مدريد.

يستعد ريال للظهور مرة أخرى في منافسات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل أمام فياريال، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، قبل التوجه إلى العاصمة الإيطالية روما للعب ضد الذئاب في دوري أبطال أوروبا، وبخصوص هذا اللقاء أجرى مورينيو مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" للحديث عن كواليس هامة تخص مسيرته التدريبية.


  • mourinho(C)Getty Images

    تقدير لروما واعتذار لبينتو

    وقال البرتغالي في تصريحاته:"لم يصدر مني يومًا، ولن يصدر أبدًا، كلمة واحدة ضد روما أو ضد ملّاكه: عندما أرحل، أرحل بسجل نظيف وبإحساس أنه سيبقى بيتي دائمًا. أطلقت تعليقًا سلبيًا اعتذرت عنه لـتياجو بينتو. أرحل بسجل نظيف. قد لا يبدو الأمر كذلك في بعض الأحيان، لكن في العلاقات الإنسانية، داخل النادي، أنا شخص مهذب جدًا. أرحل على وفاق، ودائمًا بإحساس أنه سيبقى بيتي دائمًا، حتى وإن لم يعد كذلك. العودة إلى مدريد تعني أيضًا العودة إلى البيت. قضيت هنا ثلاث سنوات تساوي بالتأكيد ثلاثين سنة، لأنها كانت فترة خاصة جدًا جدًا. عدت إلى البيت بسبب هذا الرابط العاطفي الذي كان يجمعني بالنادي".

    وأضاف:""أعتقد أن الرابط بيني وبين جماهير روما نشأ من إدراكهم أنني لم أقلق يومًا على نفسي، أو على صورتي أو علاقاتي، لا مع الملّاك ولا مع سياسات كرة القدم الإيطالية، ولا حتى معكم في الصحافة. أنتم تعرفون أن هذا صحيح (في إشارة إلى رئيس تحرير CorSport إيفان زازاروني): أنت على الأرجح أحد صحفيَّين أو ثلاثة أربطني بهم علاقة. أمضيت في إيطاليا أربع سنوات ونصف السنة. لقد أدركوا أنه بالنسبة لي لم يكن هناك سوى روما وجماهير النادي. قاتلت من أجلهم، ومنحت كل شيء. فزنا ببطولة ربما كانت تعني أقل بالنسبة إلى نادٍ معتاد على الفوز كثيرًا. أما بالنسبة إلى فريق، إلى نادٍ لا يفوز كثيرًا، فإن لها دلالة هائلة".

    وتابع المدرب المخضرم:"ذات يوم، ذهب صديق لي يعمل وكيلًا إلى تريجوريا وأرسل لي صورة للمدخل. ما زال ذلك الكأس هناك، وهو الوحيد الموجود هناك. إنه الكأس الذي يميّز مدخل مركز التدريب. ذلك الرابط ينبع أيضًا من حبهم للنادي، وهو أمر لا يمكن إلا أن يؤثر فيك. لقد أدركوا أنني منحت كل شيء. ارتكبت أخطاء، أخطأت في أمور، خسرت مباريات، لكنهم كانوا يدركون دائمًا أنني قاتلت من أجلهم. نهائي بودابست هو أعلى نقطة في هذا الارتباط. ينتهي النهائي، نذهب في عطلة، وعندما أعود، أعود وأنا ميّت بالفعل. أعود ميتًا بسبب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي جعلني أدفع ثمن أمر لم أكن مسؤولًا عنه. ما حدث في المطار ليس مسؤوليتي. مسؤوليتي هي الإهانات الموجهة للحكم في النفق، وعلى ذلك عليك أن تدفع الثمن. يجب ألا تدفع ثمن ما حدث في المطار، لأنه ليس خطئي. دفعت ثمن ذلك أيضًا. دفعت ثمن العلاقة مع الملّاك، الذين كان لهم طابع مختلف ونهج مختلف عن نهجي فيما يتعلق بما حدث في النهائي. عدت وأنا ميّت بالفعل. وبعد أشهر قليلة كنت قد خرجت بالفعل".

  • cm grafica totti roma

    هل يقترب من مكانة توتي؟

    وتطرق مورينيو إلى مقارنته بأسطورة الذئاب قائلًا:"أنا، مثل توتي؟ فرانشيسكو لا يُمسّ. لا أشعر إطلاقًا بأنني قريب منه، ولا أشعر بأنني في المرتبة الثانية في قلوب الناس. روما يملك تاريخًا رائعًا، حتى وإن كان بلحظات مجد قليلة. كان لديه لاعبون تاريخيون بكل تأكيد. يحضرني واحد على الفور: برونو كونتي، لأنني أحبه. أنا لم أكن سوى شخص كان موجودًا، وقدّم كل شيء، والناس فهموا ذلك. وكما كنت أخبرك قبل قليل، فإن نهائي بودابست، أكثر من النهائي الذي فزنا به، يُعرّف بوضوح المشاعر التي يحملونها تجاهي".

    "ماذا أتوقع من الأوليمبيكو؟ لا أتوقع لافتات. لا أتوقع أي شيء. أتوقع الاحترام. لم أبدأ بعد في تحضير نفسي لتلك المباراة، لا من ناحية المدرب الذي عليه أن يخوض مباراة مهمة، ولا من ناحية الرجل السابق العائد إلى الوطن. لم أفكر في الأمر بعد. عليّ أن أحمي نفسي، وحماية نفسي تعني التحضير بأفضل طريقة ممكنة كي أؤدي عملي جيدًا. ولكي أؤدي عملي جيدًا، عليّ أن أركّز على هذا وأن أحاول نسيان المكان الذي أنا فيه ومن ألعب ضده. لم يحدث لي ذلك قط مع روما، لكنني فعلته مع إنتر قبل بضعة أشهر وعندما عدت إلى تشيلسي. لقد حدث لي ذلك مرات عديدة بالفعل، لكن عليّ أن أقول إن روما مختلفة. للمرة الأولى سيتعين عليّ أن أسلك ذلك الطريق المؤدي إلى الملعب، عندما تدخل منطقة ملاعب التنس، ذلك الشيء الجميل. عليّ أن أحضّر نفسي، لأنها ستكون المرة الأولى التي أذهب فيها إلى هناك دون أن يكون إلى جانبي ذلك الشغف الجميل والمذهل لجماهير روما. وعليّ أيضًا أن أحضّر اللاعبين، لأنها طريقة مختلفة لعيش المباراة. من الواضح أنهم لاعبون من الطراز الرفيع، معتادون على خوض أنصاف نهائيات ونهائيات كأس العالم، ونهائيات دوري أبطال أوروبا. لكنني أريد أن أهيّئهم لهذا الجمال من الجانب الآخر. فحتى بصفتك خصمًا، اللعب هناك جميل للغاية".

    واستكمل:"لم أتحدث قط علنًا عن علاقتي بعائلة فريدكين. لو التقيتهم الآن، وأنا عائد إلى روما، في الممر قبل المباراة أو بعدها، لألقيت عليهم التحية دون أي مشكلة. ودون أن أكون قد فعلت شيئًا، في تاريخي مع روما، تمت إقالتي في يوم النهائي. يوم نهائي بودابست كان يوم إقالتي. ثم هناك الذكريات والتاريخ الذي عشته، والذي لا تنساه. لكنه ليس أمرًا يعذبني".

  • العودة إلى ريال مدريد ورأيه في قضية مانشستر سيتي

    وواصل مورينيو حديثه:"العودة إلى ريال؟ بدأت الشائعات عندما لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق. كنت في بنفيكا، سعيدًا. إنه نادٍ مميز بالنسبة لي. كنت على بعد عشر دقائق من المنزل، وهو أمر لم يحدث منذ عشرين عامًا. كان ناديًا بحاجة إلى أن يخطو خطوة إلى الأمام، وكنت أعتقد أنني سأبقى هناك بموجب عقدي الممتد لثلاث سنوات. ثم بدأت الشائعات. لقد فاجأتني. قلتي لنفسي: "إنها مجرد شائعات." كان ريال مدريد قد غيّر المدرب في منتصف الموسم، ثم جاء ألفارو أربيلوا. لم تكن الأمور والنتائج استثنائية. بدأت الشائعات، لكن لم يتحدث معي أحد. علاقتي بريال استمرت ثلاثة عشر عامًا: منذ اللحظة التي رحلت فيها، بقينا دائمًا على تواصل، نحن أصدقاء، مقربون. لم يكن هناك ما نخفيه."

    "مانشستر سيتي؟ أفضّل أن أضحك قليلًا على الأمر. أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة، لكن نحن الاثنين، اللذين يبلغان نحو الستين من العمر، سيتعين علينا أن نكون محظوظين بما يكفي لنكون موجودين عندما يصدر الحكم النهائي. الآن سيصدر قرار، ثم استئناف... سأكون في الثمانين."

    "الحكام؟ لا أعتقد أنني أنا المشكلة. أعتقد أنه سوء حظ مرتبط باللحظة التي أصل فيها إلى نادٍ معين. هنا، في ريال مدريد، عشت السنوات المهمة من قضية نيجريرا. لم يكن أحد يعلم بذلك، لكننا عشناها وعانينا منها. الآن أصبحت معروفة. ثم في تركيا كانت هناك الفضيحة الكبيرة. كثيرًا ما وجدت نفسي أعيش هذا النوع من المواقف."

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روما
روما
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ريال مدريد
ريال مدريد