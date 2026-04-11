Goal.com
مباشر
CM Grafica Callegari Italia CT straniero 16 9Getty Images/Calciomercato
Massimo Callegari و معتز الجمال

مورينيو أم جوارديولا؟ أمر واحد يحتاجه منتخب إيطاليا للعودة إلى الطريق الصحيح!

إيطاليا
فقرات ومقالات
مقال رأي
بيب جوارديولا
جوزيه مورينيو

هل يمكن أن تعتمد الكرة الإيطالية على مدير فني أجنبي في المستقبل القريب، بعد فشل جينارو جاتوزو في التأهل إلى كأس العالم 2026؟

تعيش كرة القدم الإيطالية حالة من التخبط العاطفي الكامل: نحن نلتف حول الشعارات والحلول المتطرفة المليئة بالتناقضات. الآن، أصبحت عبارة "دعونا لا نفكر في النتيجة" هي الموضة السائدة. كما لو أن النتيجة لم تكن الدافع الذي أثار المطالبة الشعبية بإحداث ثورة: فلو خرجت إيطاليا سالمة من مباراة "زينيتسا"، وسط التكتلات الدفاعية وإضاعة الوقت في كل رمية تماس وركلة مرمى، لما كان هناك كل هذا الاندفاع نحو التغيير.

إذن، ما الذي أثار ذلك؟ إنها النتيجة السلبية بالتحديد. وعلاوة على ذلك: ألم يحدث تغيير في قيادة الاتحاد بالفعل في عام 2018؟ هل كان ذلك كافياً لاستعادة دورنا المركزي في كرة القدم العالمية بشكل مستمر؟ بالطبع لا. هذه المقدمة ضرورية لفهم السياق الذي يأتي فيه الاقتراح (أو الاستفزاز) الأخير والأكثر تطرفاً: المدرب الأجنبي..!

  • ترشيحان افتراضيان

    بادئ ذي بدء، وفي هذه الحالة أيضاً: إنه تعميم مبالغ فيه، يضع بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو على نفس المستوى في ترشيح افتراضي. اسمان لا يمكن أن يكونا أكثر تباعداً عن بعضهما البعض من حيث التكوين والعقلية والأيديولوجية الكروية والمسيرة. أحدهما باني مشاريع كبرى وغنية بصبر، والآخر هو أفضل "مدرب للنجاح الفوري" في عصره. كما لو أن الحداثة تُطبق من خلال محو جذورنا والاعتماد على "خبراء" التدريب للنهوض من جديد. شيء واحد فقط قد يجمع بينهما: التكلفة الباهظة، والتي تفوق قدرات اتحادنا الذي يجب عليه بدلاً من ذلك الاستثمار في جوانب أخرى.


    • إعلان

  • المدربون الإيطاليون

    الموضوع، كما هو الحال دائمًا، أكثر تعقيدًا بكثير. يتمتع المدربون الإيطاليون حاليًا بمتوسط جودة أعلى بكثير من لاعبينا. إلى جانب الأيقونة أنشيلوتي، هناك أليجري، كونتي، مانشيني وسباليتي (بالترتيب الأبجدي: هم بارعون بقدر ما هم حساسون للانتقاد)، ثم جيل جديد يقوده إنزو ماريسكا ويدعمه دي زيربي وفاريولي.


    وفي الوسط، بخبراتهم وسيرهم الذاتية المختلفة، نجد جيان بييرو جاسبيريني، سيموني إنزاجي، ستيفانو بيولي، فينتشينزو مونتيلا، وفينتشينزو إيتاليانو. ليس جميعهم متاحين أو مستعدين تمامًا لقيادة "النهضة الزرقاء"، لكنهم بالتأكيد يمثلون مدرسة صلبة، ذات أسس تعززت على مر السنين من خلال تجارب في الخارج، سواء كانت ناجحة أم لا حسب كل حالة.

  • ماذا يحتاج المنتخب الإيطالي؟

    باختصار، المنتخب الوطني لا يحتاج إلى قائد أجنبي، بل إلى قائد يعرف ديناميكيات دورينا بعمق، حتى لا يكرر الأخطاء التي ارتكبت في السنوات الأخيرة. مدرب يمتلك القوة لتحويل الضغط - الذي لم يتمكن اللاعبون المفتقرون إلى الشخصية من تحمله - نحو نفسه. وأيضاً لأن تصريحات جاتوزو العفوية (وغير المتصنعة بالتأكيد) عن "حمل إيطاليا على الأكتاف" و"إما كأس العالم أو المنفى"، لم تكن ذات فائدة كبيرة على الأرجح.

  • يجب التأثير على قطاع الشباب

    سيكون مساهمة الخارج مختلفة ومفيدة بالنسبة لقطاع الشباب. فهذا هو المستوى الذي يجب التأثير عليه بشكل أكبر، دون توقع نتائج قصيرة المدى. لأن التخبط الحالي أعطى وزناً مفرطاً للنتائج التي حققتها منتخبات إيطاليا للفئات السنية، مما أدى إلى تأجيج النقاش حول "إهدار المواهب"، وهو تعميم مبالغ فيه آخر.

    الفوز ببطولات الشباب لا يعني بالضرورة امتلاك أفضل الشباب المستعدين للقفز إلى الفريق الأول. والمثال غير البديهي هو منتخب تحت 19 عاماً بقيادة برناردو كورادي، الذي خسر في نصف نهائي 2024 أمام إسبانيا التي توجت باللقب لاحقاً.

    في تلك التشكيلة الإيطالية كان هناك فيليبو ماني (الآن في بوروسيا دورتموند، وبالتالي فهو بعيد كل البعد عن كونه موهبة ضائعة)، وبارتيساجي (أساسي مع ميلان)، وكاماردا، الذي ربما لم يختر الفئة العمرية المثالية لمهاجم شاب، ولكنه - بغض النظر عن الإصابة - قد رسم أمامه مسار نمو محدد.

    بالطبع، يلعب الشباب الإسبان أيضاً بانتظام: خاصة دياو وخيسوس رودريجيز (كومو) وصولاً إلى تشيما أندريس (شتوتجارت) وجاسيوروفسكي (آيندهوفن). لكن الفارق في معدل المشاركة أو مستوى الفرق مقارنة بلاعبينا ليس كبيراً إلى هذا الحد الصارخ.

  • من الأفضل احترام تاريخنا

    في النهاية، عندما فُزنا على مستوى الشباب، كان ذلك لعدة أسباب: لأن مدربينا استخرجوا أقصى طاقاتهم وأكثر من لاعبيهم، وأحياناً لأن متوسط أعمارنا كان أعلى من المنافسين، وفي أحيان أخرى، ومن المفارقات، كنا متقدمين تكتيكياً على أقراننا، الذين كانوا في نفس الوقت يعززون مهاراتهم الفنية التي ستسمح لهم بتجاوزنا في السنوات التالية.


    لهذا السبب، فإن العمل الموكل إلى منسق المنتخبات الوطنية للشباب ماوريتسيو فيسيدي، والذي يراقب المنهجيات الأجنبية باهتمام منذ فترة طويلة، يمكن تعزيزه بشكل أكبر من خلال وجود شخصية أجنبية أو أكثر، قادرة على جلب رؤية أكثر حداثة وتطلعاً للمستقبل لكرة القدم لدينا.