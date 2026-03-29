مورينيو: "إذا استبعدنا كريستيانو رونالدو، تصبح البرتغال فريقاً عادياً"

خرجت البرتغال بتعادل سلبي 0-0 في المباراة التي جمعتها الليلة مع المكسيك على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. شارك في المباراة العديد من النجوم البارزين في المنتخب البرتغالي مثل نونو مينديز، تشيكو كونسيكاو، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، فيتينها وجواو نيفيس، لكن لم يكن من المقرر مشاركة النجم كريستيانو رونالدو.





وقد أثار هذا الغياب، الذي طالما طالب به المشجعون البرتغاليون، غضب أحد أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم البرتغالية، وهو مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، الذي أكد في تعليقه على المباراة أن المنتخب الوطني يفقد قوته في غياب كريستيانو رونالدو.



