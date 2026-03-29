Goal.com
مباشر
Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL
Emanuele Tramacere

ترجمه

مورينيو: "إذا استبعدنا كريستيانو رونالدو، تصبح البرتغال فريقاً عادياً"

كريستيانو رونالدو
جوزيه مورينيو
البرتغال
المكسيك ضد البرتغال
المكسيك
المباريات الودية
إنتر
يوفنتوس

خرجت البرتغال بتعادل سلبي 0-0 في المباراة التي جمعتها الليلة مع المكسيك على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. شارك في المباراة العديد من النجوم البارزين في المنتخب البرتغالي مثل نونو مينديز، تشيكو كونسيكاو، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، فيتينها وجواو نيفيس، لكن لم يكن من المقرر مشاركة النجم كريستيانو رونالدو.


وقد أثار هذا الغياب، الذي طالما طالب به المشجعون البرتغاليون، غضب أحد أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم البرتغالية، وهو مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، الذي أكد في تعليقه على المباراة أن المنتخب الوطني يفقد قوته في غياب كريستيانو رونالدو.


  • "فريق عادي"

    أكد مورينيو ضعف منتخب البرتغال في غياب القوة الهجومية لنجم فريق النصر: "إذا استبعدنا كريستيانو رونالدو، فإن البرتغال تبدو كأي منتخب متوسط المستوى"

    • إعلان

  • ضد المشجعين

    "لا يزال الناس يطالبون بعدم استدعائه. حسناً، لم يلعب اليوم ورأيتم النتيجة. لا يوجد خطر، ولا خوف لدى الخصوم. إنها ببساطة فريق يتعرض لضغط من المكسيك"

  • رونالدو يرعب خصومه

    "عندما يكون رونالدو على أرض الملعب، يفكر الخصوم مرتين قبل التصرف. أما بدونه، فلا يفكرون على الإطلاق"