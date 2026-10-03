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Muhammad Zaki
ترجمه

مورينيو اتخذ القرار .. فينيسيوس خارج تشكيل ريال مدريد قبل الكلاسيكو

فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
برشلونة
فياريال
جوزيه مورينيو
ريال مدريد ضد فياريال
الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال مدريد

تراجع كبير في مستوى البرازيلي

يُقال إن مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو مستعدٌ لإجراء تعديل تكتيكي كبير من خلال إجلاس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة أمام فياريال.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يسعى فيه المدرب البرتغالي إلى معالجة تراجع مستوى المهاجم قبل أول كلاسيكو في الموسم.

  • مورينيو يخطط لراحة قصيرة الأمد

    يستعد مورينيو لاتخاذ قرار كبير بشأن تشكيلة ريال مدريد في مباراته المقبلة أمام فياريال يوم 10 أكتوبر. وبحسب Defensa Central، فإن المدرب البرتغالي سيستبعد فينيسيوس جونيور من تشكيلته الأساسية في خطوة متعمدة لمساعدة البرازيلي على استعادة بريقه المدمّر.

    عانى المهاجم من بداية مُحبطة بشكل مفاجئ في الموسم الجديد، إذ واجه صعوبة في فرض سيطرته على المباريات ببريقه الهجومي المعتاد. فقد تراجع بشكل ملحوظ أسلوبه المميز في المراوغة في المواجهات الفردية، إضافة إلى مجمل مساهمته في تحركات ريال مدريد داخل الثلث الأخير من الملعب. ونتيجة لذلك، أصبح مورينيو مستعداً للتدخل قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة ويفقد المهاجم إيقاعه بالكامل.


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    آثار إرهاق كأس العالم تلقي بظلالها

    تبدو معاناة الجناح على الصعيد المحلي مرتبطة بشكل عميق بعقبة ذهنية لا تزال عالقة بعد خيبة الأمل الدولية. فخلال فوز البرازيل الودي الأخير على أستراليا بنتيجة 4-2، منح لاعب وسط أرسنال برونو جيماريش ركلة جزاء الدقيقة الثمانين لفينيسيوس لرفع معنوياته، وهي لفتة قدّرها نجم مدريد عاليًا.

    وبعد المباراة، تحدّث المهاجم بصراحة عن حالته الذهنية الهشّة وشكر زملاءه في المنتخب على تضامنهم.

    وأوضح فينيسيوس: "برونو جيماريش هو من ينفّذ ركلات الجزاء لدينا عندما لا يلعب رافينيا، وظننت أنه سيرغب في تنفيذها، لكنه يعلم أنني بحاجة إلى بعض الثقة الآن، في هذه اللحظة".

    وأضاف: "زملائي يعلمون أنني بحاجة إلى بعض الثقة الآن. خسارة كأس العالم أمر صعب ويصعب تقبّله، والعودة ليست سهلة أبدًا".


  • لا داعي للقلق لدى ريال مدريد

    على الرغم من استبعاده المحتمل أمام فياريال واعترافه بأزمة ثقة، لا يوجد أي ذعر داخلي على الإطلاق بشأن وضع الجناح في البرنابيو. فما زال مورينيو ينظر إلى المهاجم باعتباره ركيزة لا غنى عنها في مشروعه الرياضي، ولا ينوي تجميده على المدى الطويل.

    يؤمن الجهاز الفني لريال مدريد إيمانًا راسخًا بأن فترة طويلة بعيدًا عن الملاعب لن تؤدي إلا إلى إلحاق مزيد من الضرر بثقة اللاعب. وبدلًا من ذلك، يتعاملون مع هذا الاستبعاد المرتقب على أنه إعادة ضبط محددة للغاية وقصيرة الأمد. فالعمق الهجومي الهائل للنادي يتيح له تنفيذ هذا التدوير الفاخر دون التضحية بشكل كبير بقوته الهجومية.


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    بناء العزيمة قبل الكلاسيكو

    الهدف الأساسي من هذه الراحة المؤقتة هو ضمان أن يكون المهاجم في كامل جاهزيته لمواجهة برشلونة في أول "كلاسيكو" حاسم للموسم يوم 25 أكتوبر.

    وبعد مواجهة فياريال، تقضي الخطة بأن يستعيد اللاعب البرازيلي مكانه في التشكيلة الأساسية على الفور. ومن المتوقع أن يشارك أساسياً أمام روما وإشبيلية ولايبزيج، في مباريات ستكون بمثابة محطات أساسية لإعادة بناء لياقته البدنية بشكل سليم، وتكرار الأداء داخل الملعب، واستعادة ثقته الهجومية قبل مواجهة غريمهم المحلي الشرس.

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فياريال
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ريال مدريد
ريال مدريد