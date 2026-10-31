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علي سمير

روجرز "المارادوني" أمام مانشستر يونايتد .. وضع توخيل في ورطة مع بيلينجهام وكافأ ألونسو على تجاهل فينيسيوس !

فقرات ومقالات
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
التحليل الفني
مورجان روجرز
تشيلسي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا ضد كرواتيا
إنجلترا
كرواتيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ريال مدريد
آرسنال
جود بيلينجهام
تشابي ألونسو
فينيسيوس جونيور
توماس توخيل

انتصار ثمين لتشيلسي على حساب الشياطين الحمر

المباريات التالية
إنجلترا

إنجلترا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

12 نوفمبر 2026

كرواتيا

كرواتيا

لا يمكن المبالغة بالقول إنها كانت مباراة من الزمن الجميل بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، ولكنها كانت مواجهة "يمكنك مشاهدتها" مقارنة باللقاءات الأخيرة بين العملاقين المتخبطين.

المباراة التي انتهت بانتصار تشيلسي بهدفين دون رد، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، كانت ممتعة "نوعًا ما" واتسمت بالكثير من الأحداث المثيرة بين فريقي المدربين مايكل كاريك وتشابي ألونسو.

الأمور كانت تسير نحو تقدم مانشستر يونايتد، حيث أحرز ماتيوس كونيا الهدف الأول في الدقيقة 34، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وعندما جاءت الفرصة لمورجان روجرز، لم يتردد ليحرز أحد أجمل أهداف هذا الموسم سواء داخل إنجلترا وخارجها، بمجهود فردي رائع في الدقيقة 50، ليكتب خسارة جديدة لكاريك.

وبعدها قرر ليساندرو مارتينيز مدافع الشياطين الحمر، قتل أي فرصة لفريقه من أجل العودة، ليتسبب في ركلة جزاء ويُطرد من الملعب تمامًا، ليحرز تشيلسي الثاني عن طريق كول بالمر، لتنتهي المباراة 2/0 لصالح أصحاب الأرض.

بعيدًا عن ليساندرو وبرونو فيرنانديش الذي عاد لمساعدة تشيلسي على الانتصار بتكاسله وفرصته الضائعة في الدقيقة 26، علينا الحديث عن النقطة المضيئة الأهم في هذه المباراة .. مورجان روجرز!

  • Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    استثناء ولا أجمل لتشيلسي

    على مدار السنوات الماضية، عُرف البلوز بالصفقات الفاشلة خاصة في عهد المالك السابق تود بولي، حيث اشتهر البلوز خلال حقبته بعدم امتلاك أي خطة في سوق الانتقالات والتصرف بعشوائية كبيرة في الإنفاق، باقتناص المواهب من كل مكان دون التفكير في ملاءمتها لأسلوب المدرب أو هوية النادي.

    ووسط مجموعة من الصفقات الفاشلة للبلوز على مدار السنوات الماضية مثل روميلو لوكاكو، كاي هافيرتس، جيمي جيتينز، ويسلي فوفانا، ميخايلو مودريك، وغيرهم، يعتبر روجرز إلى جانب مويسيس كايسيدو، بمثابة المفاجأة السعيدة لجماهير تشيلسي، بسبب إثبات كل منهما لنفسه بشكل فوري بعد الانتقال للفريق، عكس هؤلاء الذين يعانون ويعمل النادي على التخلص منهم بعد موسم واحد فقط على ضمهم.

    البلوز أنفقوا 138 مليون يورو على روجرز من أستون فيلا، ليصبح في المركز السادس بقائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم بشكل عام وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ووسط الكثير من لحظات الندم التي عاشها بولي وعشاق البلوز على كل صفقة، يبدو أن النجم الإنجليزي يأتي بمثابة الاستثناء الذي استحق كل ما دُفع فيه.

    مهما تراجع مستوى تشيلسي يبقى روجرز ثابتًا، ويمثل قيمة كبيرة للفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بفضل تعدد استخداماته وقدرته الانفجارية على الظهور في أصعب اللحظات لصناعة الفارق، حتى وإن اختفى لفترات من المباراة، وهو ما شاهدناه اليوم في الكثير من المناسبات.

    روجرز أبدع كصانع ألعاب ومهاجم وجناح أيسر ولاعب وسط أيسر، وهذا بالضبط ما جلبه ألونسو من أجله، وحتى الآن يضع صاحب الـ24 سنة نفسه كواحد من أنجح وأهم الصفقات في أوروبا خلال الموسم الجاري 2026/2027.

    وعلى صعيد الأرقام، روجرز سجل 6 أهداف وصنع 4 في 12 مباراة .. 10 مساهمات في هذا العدد من المباريات، أمر مبهر ويبشر بلاعب قد يكون حجر الأساس في هجوم البلوز لسنوات قادمة.

  • Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هؤلاء عليهم الندم في شمال لندن

    خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان آرسنال هو النادي الأقرب للتعاقد مع مورجان روجرز، بعد سلسلة من المحادثات مع ميكيل أرتيتا الذي جلس معه وأقنعه بمشروع بطل الدوري الإنجليزي، وبالفعل لم يكن ينقص الصفقة سوى الاتفاق على المقابل المادي.

    وعندما حان الوقت لدفع الأموال والاتفاق على قيمة انتقال روجرز لآرسنال، انسحب النادي اللندني الذي اعتقد أن اللاعب لم يكن يستحق دفع أكثر من 100 مليون يورو، وهنا ظهر تشيلسي الذي أبدى ثقته الكاملة فيه وترحيبه بدفع المبلغ المطلوب، لينتقل نجم فيلا السابق إلى غرب لندن بعدما كان قريبًا من شمالها.

    وما يحدث الآن بعد الثقة التي وضعها ألونسو في روجرز، بمثابة مكافأة من الدولي الإنجليزي للمدرب الإسباني وإدارة النادي، معاقبًا آرسنال على سوء تقديره، وذهابه بدلًا من ذلك لمطاردة وهم فينيسيوس جونيور، الذي يُقال أنه استخدم شائعات الانتقال للمدفعجية كوسيلة ضغط للحصول على أعلى شروط مالية ممكنة في عقده الجديد مع ريال مدريد.

    وفي الوقت الذي يعاني فيه آرسنال من نقص الخيارات الهجومية وإصابة بوكايو ساكا مع سوء مستواه هو ونوني مادويكي وإيبرتشي إيزي، سيكون على ميكيل أرتيتا والمدير الرياضي أندريا بيرتا الندم على ما حدث في الصيف.

    تشابي ألونسو الذي عمل بنفسه مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد لم يركض خلفه، بل ذهب لخيار واقعي قدم له الإضافة المطلوبة في العديد من المراكز، ربما لا يمتلك نفس بريقه ومهارته الفردية، لكنه يقدم المطلوب ويتمتع بالتزام أكبر من اللاعب البرازيلي.

  • Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL

    صداع في رأس توخيل

    بعد الهدف "المارادوني" الذي سجله روجرز وتألقه اليوم ضد مانشستر يونايتد، وما قدمه من مستويات خلال الموسم الجاري، يبدو أن الوضع سيكون معقدًا للمدرب توماس توخيل عندما يختار تشكيلته في فترة التوقف الدولي القادمة.

    المعضلة ذاتها واجهت توخيل قبل كأس العالم 2026 بين الدفع بروجرز أو جود بيلينجهام في دور لاعب الوسط صاحب الأدوار الهجومية، ووقتها نجم ريال مدريد فض الاشتباك بأداء مبهر ومميز ليستسلم زميله لذلك ويرتضي بالجلوس على الدكة.

    ولكن مع انتقال روجرز إلى أحد كبار أوروبا ولعبه بهذا التأثير والجودة، سيكون الصداع أقوى لتوخيل الآن، بسبب عدم وجود أفضلية ساحقة لبيلينجهام في الوقت الحالي، بتسجيل اللاعب 3 أهداف وصناعة 4 في 13 مباراة بقميص ريال مدريد، مع ظهوره بصورة مبهرة في مباريات وتراجعه في مناسبات أخرى.

    من سيلعب بجوار إليوت أندرسون وديكلان رايس في مباراتي كرواتيا وإسبانيا القادمتين؟ روجرز يفرض نفسه للتواجد معهم في هذا المكان، أو ربما يلجأ توخيل للدفع به كجناح أيسر في ظل تراجع العناصر الأخرى مثل إيبرتشي إيزي وغيره.

    المهم .. مهما كان المركز الذي سيلعب فيه روجرز، فمستواه وهدفه الذي لا يُنسى اليوم في مرمى مانشستر يونايتد، يؤكد أن فكرة تواجده على دكة بدلاء إنجلترا في التوقف الدولي القادم ستكون سخيفة وغير عادلة لأبعد الحدود.

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