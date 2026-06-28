مودريتش يرد على أنباء العودة لريال مدريد: مورينيو لم يتصل بي!

لا يزال مستقبل لوكا مودريتش في عالم كرة القدم كله قيد الكشف. النجم الكرواتي، المنخرط مع منتخب بلاده في كأس العالم (حيث، في دور الـ32، سيواجه البرتغال، بمواجهة زميله في الفريق رافائيل لياو والصفقة الجديدة للروسونيري، المهاجم الصريح جونسالو راموس)، يركز حصريًا على هذا الموعد الدولي الكبير الأخير له، قبل أن يذهب ليقرر بشكل نهائي ماذا يفعل في الموسم الجديد سواء بالاستمرار في اللعب في ميلان؟، أم تعليق الحذاء أو قبول عروض محتملة لدور إداري، مع عودة على أعلى مستوى إلى ريال مدريد.

كلها خيارات مطروحة، موجودة على مكتبه، لكنها ستُقيَّم فقط عند نهاية التظاهرة العالمية، مع اتخاذ كل قرار نهائي لحسم جميع الشكوك.