هل يمكن أن تكون صورة العناق مع كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، هي آخر صورة للوكا مودريتش كلاعب كرة قدم؟ هذا ما تساءل عنه الجميع في ختام مباراة دور الـ16 من كأس العالم 2026 التي فازت فيها البرتغال على كرواتيا، لكن صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» تحاول هذا الصباح تقديم إجابة على هذا السؤال.
لا للاعتزال .. مودريتش يقرر الاستمرار مع ميلان
القرار يتبلور
وقالت الصحيفة الوردية المقربة من النادي الميلانيزي: "سيبقى في ميلان، ما لم تظهر أفكار جديدة، وهو ما لا يبدو في الأفق حالياً: هذه هي رغبة لوكا، التي تبلورت خلال الأسابيع الأخيرة وتأكدت في الساعات الأخيرة. وقد اتصل به ميلان الجديد، الذي يديره جيري كاردينالي بنفسه، وأبلغه برغبته في الاحتفاظ به لموسم آخر. كما تلقى لوكا في الأيام الأخيرة مكالمة من روبن أموريم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤكد مدى أهمية لوكا بالنسبة للمدرب الجديد".
أسلوب جديد
بالتأكيد، أسلوب لعب أموريم يختلف كثيرًا عن أسلوب ماكس أليجري ومودريتش، وبالتالي، سيلعب بطريقة مختلفة. وبالنظر أيضًا إلى مشاركته في دوري أوروبا، لن يشارك مودريتش في جميع المباريات، طوال الدقائق، كما كان يحدث له غالبًا مع أليجري. سيدخل كبديل، وسيتم استبداله، لكن خبرته لا تزال ذات قيمة لا تقدر بثمن، والروسونيري يدركون ذلك.
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