لن يعتزل ولكن .. مودريتش ينضم للجهاز الفني لأليجري بشرط!

اتفاق بين لوكا مودريتش وماسيميليانو أليجري كما كتبت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن لاعب الوسط الكرواتي والمدرب الإيطالي قد يظلان معاً في ميلان في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

سيلعب مودريتش موسمًا أخيرًا بعد كأس العالم ليختتم بعد ذلك مسيرته كلاعب كرة قدم وينضم إلى الجهاز الفني لأليجري، الذي انسجم معه على الفور: هناك إعجاب كبير واحترام متبادل بينهما.


ويضع اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 40 عامًا شرطين للبقاء مع الروسونيري: بقاء المدرب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وإلا فإن لاعب ريال مدريد السابق قد يودع الفريق ويواصل مسيرته لمدة عام في مكان آخر، قبل أن ينضم إلى أليجري في الموسم التالي.



  • مباراة حاسم لميلان بحضور مودريتش

    تكتسب الجولة الأخيرة من الدوري، المقررة مساء الأحد في ملعب سان سيرو ضد كالياري، أهمية أكبر.

    ومن المتوقع أن يشارك مودريتش في المباراة منذ البداية مرتديًا قناعًا واقيًا خاصًا لتجنب إصابة عظم الوجنة الذي تعرض لكسر قبل شهر.

    الفريق في معسكر تدريبي بدءًا من اليوم في ميلانيلو. منافسة في الدفاع حيث يفضل دي فينتر على توموري لتشكيل الثلاثي مع جابيا وبافلوفيتش. على الأجنحة، بارتيساجي على اليسار، وعلى اليمين منافسة بين أتيكامي وسيلمايكرز.

    يتمتع لوفتوس-تشيك بأفضلية على ريتشي وفوفانا لتكملة خط الوسط مع مودريتش ورابيو (ثم في الموسم المقبل سيصل الألماني جوريتزكا مجانًا من بايرن ميونيخ بحسب تقارير).

    في الهجوم، نكونكو هو الوحيد المؤكد في التشكيلة الأساسية: فولكروغ مفضل قليلاً على جيمينيز، بينما من المقرر أن يبدأ ليو وبوليسيتش المباراة من مقاعد البدلاء.


  • الإدارة الجديدة

    المالك جيري كاردينالي مستعد لإجراء تغييرات في هيكل إدارة النادي. ومن المقرر أن يغادر المدير التنفيذي جورجيو فورلاني، الذي يُقال إنه يفكر في الاستقالة. وسيضطلع ماسيمو كالفيللي بدور أكثر أهمية، وقد بدأ بالفعل في إجراء الاتصالات للبحث عن بديل: فالنجم السابق الكبير أدريانو جالياني مستعد للعودة، ولكن فقط في حال توضيح دوره في الإدارة. كما يُذكر اسم جيوفاني كارنيفالي من نادي ساسولو.

    بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تقليص دور زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الأول لشركة رد بيرد المالكة للنادي.


  • نابولي

    كما أن أليجري مدرج على قائمة نابولي كخليفة لأنطونيو كونتي، الذي أقام أمس حفل شواء للفريق على الغداء في كاستل فولتورنو لتوديعه.

    نظراً لأن ماوريتسيو ساري سيغادر لاتسيو، لكنه يميل إلى عرض أتالانتا الذي قدمه كريستيانو جونتولي وجوزيبي بومبيليو.

    كبديل، يفكر الرئيس أوريليو دي لورينتيس في فينتشنزو إيطاليانو من بولونيا.


