"مودريتش لن يكون آخر كرواتي يحقق الكرة الذهبية.. بيريشيتش يتنبأ بمستقبل باهر لمنتخب بلاده!

بلد لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، لكنه حقق إنجازات تفوق حجمه بكثير في مجال إنتاج نجوم الرياضة. فجوران إيفانيسيفيتش ومارين سيليتش هما بطلان في بطولات «جراند سلام» للتنس، في حين لعب توني كوكوتش إلى جانب مايكل جوردان في فريق «شيكاجو بولز» الأسطوري الذي توج بثلاث ألقاب في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين.

على صعيد كرة القدم، قبل أن يحتل مودريتش وزملاؤه مركز الصدارة، كان هناك دافور سوكر وزفونيمير بوبان وروبرت بروسينيكي - نجوم أضاءوا أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وميلان.

وقد رفع أبطال الجيل الحديث مستوى التوقعات، حيث وصلت هذه الدولة، التي اعتادت على خرق التوقعات وتغيير مسار الأحداث، إلى نهائي كأس العالم.

وقد حقق مودريتش ذلك بأروع طريقة ممكنة عندما كسر احتكار جائزة الكرة الذهبية الذي كان يتمتع به أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.