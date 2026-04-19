هيثم محمد

مودريتش ضد فيرونا | اعثروا للكرواتي على منزل يا ميلان .. أنتم لا تملكون غيره!

تلميح قبل المباراة يعني الكثير، وأداء في اللقاء يحسم الأمر من الكرواتي

للمرة الثالثة عشر على التوالي، حصل لوكا مودريتش في الأيام الماضية على جائزة أفضل لاعب كرواتي، جائزة تحصل عليها في مقر تدريبات ميلان "ميلانيلو" وقدمها له مواطنه ولاعب الروسونيري السابق داريو سيميتش.

سيميتش، لاعب ميلان السابق، كان حاضرًا أيضًا في ملعب بنتيجودي لحضور المباراة ضد فيرونا ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي، وتصريحاته الموجزة لـ DAZN بخصوص مستقبل الأسطورة الكرواتية مودريتش كانت رسالة غير مباشرة بخصوص مستقبل صاحب الواحد وأربعين عامًا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

"تحدثت مع لوكا، ورأيت أنه سعيد جدًا في ميلانو وميلانيلو. أخبرني أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيبقى لمدة عام أم لا. لكنني لاحظت أنه يبحث عن شقة. لا أعرف تفاصيل حياته العائلية"، كلمات قد تفسر بأن لوكا باق في ميلان، ولكن، هل باق للعب أم للاستقرار ما بعد الاعتزال؟ مباراة اليوم أثبتت أن بمقدور النجم المخضرم تقديم المزيد، حتى بعد تخطي الأربعين!


  • مودريتش ورابيو وتسعة أشباح

    مشجع لميلان لخص الصورة في الشوط الأول ضد فيرونا بكلمات بسيطة: "نحن عبارة عن مودريتش ورابيو وتسعة أشباح"، وإن كانت الكلمات تظلم الحارس مايك مينيان الذي تصدى لكرة بلغالي من انفراد تام.



    رابيو سجل التقدم لميلان ولكن كالعادة، كان صاحب الكرة الذهبية مودريتش هو النقطة المضيئة، تحكم في وسط الملعب بالكامل، يعرف متى يسرع اللعب ومتى يهديء الملعب، بل وتشعر كأنه الوحيد في ميلان القادر على فعل ذلك!




  • ميلان أليجري أم ميلان مودريتش؟

    الشوط الثاني كان تقليديًا ليس فقط من ميلان هذا الموسم ولكن من أي فريق يدربه أليجري ويحتاج لثلاث نقاط، بغض النظر إذا كان الخصم فيرونا أم إنتر، سندافع، سنلعب المرتدات، "كورتو موسو" كما يسميها المدير الفني، وكانت كافية للخروج بالانتصار بالهدف الوحيد من الشوط الأول.

    في تلك "الكورتو موسو" يبقى مودريتش هو الأبرز، كل الكرات تمر عبره وأليجري يعطي الكرواتي الحرية التامة في الميدان لإدارة العمليات، ولذا ليس غريبًا الحديث عن أن من شروط مودريتش للبقاء والتجديد هو استمرار أليجري.

    لا يملك ميلان رفاهية الأموال لتدعيم صفوفه بنجوم، وإذا شارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل يجب أن يحافظ على أبرز أسلحته، سواء كانت نجم مخضرم في الأربعين، أو مدرب يلعب كرة قدم غير جذابة ولكن فعالة، ولذا، اعثروا يا ميلان على منزل لمودريتش في أسرع وقت!


