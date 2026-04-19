مودريتش ضد فيرونا | اعثروا للكرواتي على منزل يا ميلان .. أنتم لا تملكون غيره!

للمرة الثالثة عشر على التوالي، حصل لوكا مودريتش في الأيام الماضية على جائزة أفضل لاعب كرواتي، جائزة تحصل عليها في مقر تدريبات ميلان "ميلانيلو" وقدمها له مواطنه ولاعب الروسونيري السابق داريو سيميتش.

سيميتش، لاعب ميلان السابق، كان حاضرًا أيضًا في ملعب بنتيجودي لحضور المباراة ضد فيرونا ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي، وتصريحاته الموجزة لـ DAZN بخصوص مستقبل الأسطورة الكرواتية مودريتش كانت رسالة غير مباشرة بخصوص مستقبل صاحب الواحد وأربعين عامًا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

"تحدثت مع لوكا، ورأيت أنه سعيد جدًا في ميلانو وميلانيلو. أخبرني أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيبقى لمدة عام أم لا. لكنني لاحظت أنه يبحث عن شقة. لا أعرف تفاصيل حياته العائلية"، كلمات قد تفسر بأن لوكا باق في ميلان، ولكن، هل باق للعب أم للاستقرار ما بعد الاعتزال؟ مباراة اليوم أثبتت أن بمقدور النجم المخضرم تقديم المزيد، حتى بعد تخطي الأربعين!





