مهمة معقدة.. رئيس روما يتدخل لفرض هدنة بين رانييري وجاسبريني

على الجانب الآخر، لا يثق المدرب جاسبريني كلياً في التقارير التي سيرفعها المبعوث "شيبلي"، ويطمح لعقد لقاء مباشر ووجهاً لوجه مع الرئيس دان فريدكين وعائلته المالكة، أو على الأقل اتخاذ موقف حاسم وواضح من قِبلهم لحسم الصراع.

وكان رئيس النادي قد تواصل هاتفياً مع مدربه في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، مجدداً ثقته المطلقة في عمله الفني، لكن دون التطرق أو فتح الباب لفكرة إبعاد المستشار رانييري عن منصبه. وهذا الأمر لم يكن كافياً بالنسبة للمدير الفني جاسبريني، الذي بات يترقب إشارة أكثر وضوحاً عقب المواجهة أمام أتالانتا الليلة في الملعب الأولمبي "ستاديو أوليمبيكو".

وهناك في الملعب، من المنتظر أن يتواجد المستشار الأول، كلاوديو رانييري، بشكل اعتيادي في مقعده بالمدرجات جنباً إلى جنب مع ريكي ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما والمسؤول عن التعاقدات وشؤون الفريق الأول.

في غضون ذلك، يعيش المستشار رانييري حالياً مرحلة من التفكير العميق، حيث بدأ بالفعل في مناقشة مستقبله مع عائلة فريدكين المالكة؛ والتي لا ترغب بدورها في التفريط بمستشارها الأول، غير أنه قد يتخذ قراراً بالتنحي والابتعاد عن المشهد لرفع الحرج عن الإدارة وإنهاء الأزمة.