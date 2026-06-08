جلاكتيكوس "سبيشال وان".. مورينيو يعود إلى ريال مدريد لإنهاء "عمل غير مكتمل"!

رغم أن فترة مورينيو الأولى في البرنابيو بين عامي 2010 و2013 لا تزال في الذاكرة بفضل تحطيمه للأرقام القياسية المحلية وإنهاء هيمنة برشلونة، إلا أنها اتسمت في النهاية بشعور "ماذا لو؟". فعلى الرغم من بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية، لم ينجح البرتغالي أبدًا في رفع الكأس الشهيرة مع "لوس بلانكوس"، مما ترك وراءه شعورًا مزعجًا بـ "العمل غير المكتمل".

ويستعد المدرب المخضرم الآن لتولي المسؤولية مجددًا بعد إعادة انتخاب بيريز. بالنسبة لمورينيو، فإن فرصة العودة تتعلق بالأساس بإنهاء تلك العقدة القارية. فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر، يُفهم أن التحدي المتمثل في تحقيق الإنجاز ذاته في مدريد كان العامل الرئيسي الذي أقنعه بقبول المهمة مرة أخرى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس".