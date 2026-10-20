مهلة نهائية من الاتحاد الأوروبي.. ورطة جديدة لإنفانتينو في فيفا!

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطًا فاصلًا بشكل رسمي، حيث أبلغ الفيفا بأن أمامه مهلة حتى 2 نوفمبر للإفصاح عن وثائق بالغة الأهمية تتعلق بعملياته الأخيرة في مجالي الحوكمة واتخاذ القرار.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد حالة من الإحباط إزاء غياب الوضوح من قمة هرم كرة القدم العالمية، وتحديدًا في ما يتعلق بكيفية اتخاذ القرارات المالية والتأديبية الكبرى خلف الأبواب المغلقة في زيورخ.

ويأتي هذا التوتر المتصاعد بعد جلسة لمجلس الفيفا أخفقت فيها القيادة الحالية في توفير الشفافية التي طالب بها مسؤولون رفيعو المستوى من مختلف أنحاء العالم.