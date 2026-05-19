مهدد بعقوبات الماضي.. الاتحاد الإيطالي يحقق في إهانات تورام لميلان خلال احتفالات إنتر بالدوري!

لم تمر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت لماركوس تورام وهو يرفع لافتات معادية لميلان مرور الكرام؛ فقد قررت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح ملف تحقيق بشأن ما حدث خلال موكب إنتر، على متن حافلة الاحتفال بالفوز بلقب الدوري.

تلقى اورام على وجه الخصوص لافتتين ضد ميلان، من مشجعي إنتر خلال الاحتفالات في شوارع ميلانو: أظهرت إحداهما فأرًا على خلفية باللونين الأحمر والأسود، بينما أشارت الأخرى إلى الديربيات التي فاز بها "الأقارب" خلال الموسم.

"ضعوا الديربيات في مؤخراتكم" هي إشارة واضحة إلى اللافتة التي رفعها ماسيمو أمبروسيني عام 2007، والتي كُتبعليها "ضعوا لقب الدوري في مؤخراتكم"، بعد فوز إنتر بالبطولة. فقد رفع أمبروسيني اللافتة خلال موكب الاحتفال بالفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي جاء عقب فوز الجيران بلقب الدوري الإيطالي.



