ترجمه
مهاجم ليدز يونايتد "مهتم جدًا" بالانتقال إلى الدوري الإسباني بعد أن أعطى فريق دانيال فاركي الضوء الأخضر لرحيله
ماتيو جوزيف يتطلع إلى الانتقال بشكل نهائي إلى إسبانيا
أبهر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، الذي قضى الموسم الحالي في وطنه مع فريق مايوركا، الجميع خلال فترة غيابه عن ملعب إيلاند رود، حيث سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني الممتاز. ورغم أن اتفاقية الإعارة الأولية لم تتضمن خيارًا محددًا لمايوركا لتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي، فإن نادي ليدز مستعد الآن لتسهيل عملية البيع، وفقًا لموقع «فوتبول إنسايدر». وقد أوضح اللاعب الدولي الإسباني للشباب أنه يرى مستقبله في شبه الجزيرة الأيبيرية، ومن غير المرجح أن يقف نادي يوركشاير في طريقه، حيث يسعى إلى ترشيد خيارات فارك للفريق الأول.
فارك يستبعد المهاجم بعد خلافات الصيف
يمثل قرار السماح برحيل جوزيف تحولاً في موقف إدارة نادي إيلاند رود. ففي الصيف الماضي، كان المهاجم مصمماً على فرض رحيله، بل واتخذ خطوة جذرية برفضه السفر مع الفريق في جولته التحضيرية للموسم الجديد في ألمانيا. ورغم أن ليدز وافق في النهاية على إعارته، إلا أنه كان متردداً في السابق في التخلي عنه بشكل نهائي. ومع ذلك، لم يعد جوزيف يُعتبر جزءًا من المشروع طويل الأمد تحت قيادة فارك. ومع استمرار عقده حتى عام 2028، فإن ليدز في وضع قوي يسمح لها بالمطالبة بمبلغ مالي محترم، لكن الطرفين متفقان الآن على السعي لبداية جديدة. وبالفعل، لا يزال الاهتمام بالمهاجم كبيرًا بعد أدائه الثابت في إسبانيا هذا الموسم.
البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هو مفتاح استراتيجية الانتقالات
يضع نادي ليدز أولوية لتعزيز عمق تشكيلته وتوفير لاعبين من الطراز الرفيع، في سعيه لترسيخ مكانته كأحد أعمدة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حين يبدو رحيل جوزيف أمراً مؤكداً، يواجه النادي معركة أكبر بكثير للاحتفاظ بعناصره الدفاعية الرئيسية. أفاد موقع "فوتبول إنسايدر" أن "البيض" يبذلون قصارى جهدهم للاحتفاظ بباسكال سترويك، الذي جذب اهتمام توتنهام ونيوكاسل. على الرغم من اقتراب فترة الانتقالات، يظل تركيز النادي في الوقت الحالي منصبًا على إنهاء الموسم بقوة. لقد كانت موسمًا تاريخيًا لنادي إيلاند رود، الذي حجز مؤخرًا مكانه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الدرامي بركلات الترجيح على وست هام يونايتد. ومن المرجح أن يعتمد الاحتفاظ بأفضل المواهب على الحفاظ على مكانهم في الدوري الممتاز.
توقعات بإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق في ملعب إيلاند رود
مع توقع رحيل جوزيف على رأس قائمة المغادرين، بدأ نادي ليدز بالفعل في البحث عن تعزيزات محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية. إن طموح النادي في الصعود في الترتيب يعني أن العديد من اللاعبين الاحتياطيين قد يتم التخلي عنهم لإفساح المجال أمام لاعبين جدد أكثر شهرة. ويتماشى رغبة جوزيف في الحصول على مكان دائم في الدوري الإسباني تمامًا مع خطة ليدز لتوفير الأموال اللازمة لحملة التعاقدات الخاصة به. كان المهاجم قد جذب اهتمام أندية مثل ريال بيتيس وحتى ريكسهام، لكن العودة إلى الدوري الإسباني يبدو أنه أولويته. مع اقتراب الموسم من نهايته، يمكن لمشجعي ليدز توقع فترة انتقالات مزدحمة، حيث يتطلع النادي إلى اتخاذ الخطوة التالية في تطوره تحت قيادة فارك.