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Roberto Mancini ItalyGetty
Gabriele Stragapede
ترجمه

مهاجم درجة ثانية في ألمانيا وموهبة سبورتنج .. الكشف عن ملامح ثورة مانشيني مع إيطاليا

إيطاليا
روبرتو مانشيني
إيطاليا ضد بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

القائمة ستعلن الجمعة رسميًا

هذه هي المهمة الأولى لروبرتو مانشيني، الذي عاد ليكون المدير الفني لـمنتخب إيطاليا، المستعد للاستحقاق المقبل في الخامس والعشرين من سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية أمام بلجيكا.

في مجموعة معقدة تضم أيضًا فرنسا وتركيا، سيكون من الضروري إعادة إشعال الشغف تجاه القميص الأزرق والبدء في إعطاء أولى إشارات التعافي والنمو في مسار يجب أن يقود إيطاليا إلى بطولة أوروبا المقبلة عام 2028، وإلى التأهل لكأس العالم 2030 (التي غاب عنها منتخب إيطاليا في ثلاث نسخ متتالية)، وإلى خوض بطولة رائعة على أرضه عندما تستضيف إيطاليا بطولة أوروبا عام 2032 بالاشتراك مع تركيا.

رغبة مانشيني هي تكوين تشكيلة تقدم أداءً هجوميًا مبادرًا، تسيطر عبر تمرير الكرة بجودة عالية وتبحث عن حلول غير متوقعة.

وسط القضية المتعلقة بتعيين جوفاني مالاجو رئيسًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وخلال الجمعة الثامن عشر من سبتمبر ستُعلن القائمة الرسمية الأولى لمستدعي مانشيني: مساحة واسعة للشباب، دون نسيان مختلف اللاعبين المخضرمين الذين سيشكلون العمود الفقري الرئيسي للمجموعة والتشكيلة الإيطالية.

لن يكون هناك جميع اللاعبين الشباب القابلين للاستدعاء، نظرًا لأن منتخب تحت 21 عامًا لديه إمكانية التأهل إلى بطولة أوروبا وإلى الألعاب الأولمبية: على أي حال، هناك عدة مفاجآت جاهزة في قائمة تضم أكثر من 30 لاعبًا لبناء إيطاليا الجديدة على طريقة إيطاليا بنظام 4-3-3 من صنع "مانشيني".

  • حراسة المرمى

    هنا الأمور واضحة إلى حد كبير: القائد جانلويجي دوناروما هو الأول ويبقى كذلك، بينما سيتنافس جويليلمو فيكاريو وماركو كارنيسيكي على مركز الحارس الثاني.

    مفاجأة محتملة كحارس مرمى رابع ضمن المستدعين: باستبعاد لورنزو بالميساني وجيوفاني دافارا، قد يكون هناك مكان لماسيمو بيسينا.

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  • الدفاع

    في خط الدفاع، مانشيني سيعتمد مجددًا على مختلف الأسماء المخضرمة التي لا يمكن أن تغيب عن قائمة اللاعبين المستدعين: وهم أليساندرو باستوني، وجيانلوكا مانشيني، وجيوفاني دي لورينزو، وريكاردو كالافيوري، وفيديريكو ديماركو.

    في المقابل، لن يكون حاضرًا ماركو باليسترا الذي لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من تشيلسي لخوض أول مباراة له، والذي يعاني من بعض المتاعب على الصعيد البدني-الرياضي.

    كما يغيب أيضًا أليساندرو بوونجورنو، بينما يمكن أن يعود إلى القائمة كل من دييجو كوبولا، وديستيني أودوجي، ومايكل كايودي (كان من المفترض أن ينضم إلى تحت 21 عامًا، لكن غياب باليسترا يرجّح استدعاءه إلى المنتخب الأول)، ودانييلي جيلاردي الذي يمكن أن يحل محل جورجيو سكالفيني.

  • الوسط

    في وسط الملعب، مانشيني يخسر ركيزة أساسية مثل مانويل لوكاتيلي، لكنه سيتمكن من الاعتماد على ساندرو تونالي ونيكولو باريلا وبريان كريستانتي ودافيدي فراتيزي الذي استعاد نشاطه بعد انتقاله إلى لاتسيو.

    هؤلاء هم اللاعبون الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، لكن وسط الميدان هو أيضًا الخط الذي سيشهد أكبر قدر من التغييرات: يمكن أن يعود نيكولو فاجيولي، بينما يمكن لأليساندرو رومانو وعيسى دومبيا، موهبة سبورتنج لشبونة انتزاع أول استدعاء لهما بعد بداية موسم رائعة.

    وتضم مجموعة الأجنحة ماتيا زاكاني وفيديريكو برنارديسكي. أما نيكولو زانيولو وفيديريكو كييزا وريكاردو أورسوليني فلن يكونوا حاضرين، ليفسحوا المجال أمام نيكولو كامبياجي وواحد من ماتيو بوليتانو وأنطونيو فيرجارا.

    وأخيرًا، انتبهوا إلى ترشُّح ماتيو كانتشيليري.

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  • الهجوم

    في خط الهجوم، الأسماء المؤكدة الآن ومستقبلاً هي مويزي كين وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

    هناك شكوك حول حالة ماتيو ريتيجي الذي يمكن، بل ينبغي، تقييمه في المعسكر التدريبي. جياكومو راسبادوري وجانلوكا سكاماكا يتنافسان لانتزاع الاستدعاء، بينما من المفترض أن يكون هناك مكان مجدداً لصامويلي إيناسيو ولمفاجأة أخرى مثل علي زوما، مهاجم نورمبرج في الدرجة الثانية الألمانية.

    يبدو وجود فرانشيسكو كاماردا صعباً، إذ يمكن أن يحتاجه سيلفيو بالديني في المنتخب تحت 21 عاماً.

  • التغييرات المحتملة، اللاعبون تحت السن والغائبون

    إذًا، الجمعة الموافق 18 سبتمبر، ستُعلن القائمة النهائية لمدرب المنتخب روبرتو مانشيني لخوض المباريات الأربع الأولى في دوري الأمم ضد بلجيكا وفرنسا وتركيا مرتين.

    وستكون المستجدات في قائمة المستدعين: عيسى دومبيا، وأليساندرو رومانو ومحمد علي زوما، في حين تجري دراسة وضعَي ماسيمو بيسينا ودانييلي جيلاردي.

    ويهدف مانشيني إلى تشكيل مزيج من المواهب الشابة واللاعبين ذوي الخبرة، لتعويض غياب مانويل لوكاتيلي ونيكولو زانيولو وفيديريكو كييزا. ومع ذلك، سيبقى تحت تصرف منتخب تحت 21 عامًا بقيادة سيلفيو بالديني العديد من الشبان مثل لولي، ورايموندو، وكوليوشو، وندور، وبيسيلي، وليبيرالي، وفافاسولي، ولونتاني، وكاماردا، وسيسيه.

    أما مسألة كل من ماتيو بالما وإيدي كواديو ونيكولو تريزولدي (الذي لم يحسم بعد ما إذا كان سيختار إيطاليا أم ألمانيا) فقد أُرجئت.

  • القائمة المحتملة للاعبين المدعوين

    وفيما يلي القائمة المحتملة والمرجّحة للاعبين الذين سيستدعيهم المدير الفني روبرتو مانشيني.

    حراس المرمى: دوناروما (مانشستر سيتي)، فيكاريو (يوفنتوس)، كارنيسيكي (أتالانتا)، بيسينا (بولونيا).

    المدافعون: باستوني (إنتر)، كالافيوري (آرسنال)، مانشيني (روما)، كوبولا (باريس إف سي)، غيلاردي (روما)، سكالفيني (أتالانتا)، دي لورينزو (نابولي)، ديماركو (إنتر)، كايودي (برينتفورد)، أودوجي (توتنهام).

    لاعبو الوسط: باريلا (إنتر)، كريستانتي (روما)، تونالي (نيوكاسل)، فراتيزي (لاتسيو)، رومانو (كالياري)، دومبيا (سبورتينج لشبونة)، فاجيولي (فيورنتينا)، زاكاني (لاتسيو)، برنارديسكي (بولونيا)، كامبياغي (بولونيا)، فيرجارا (نابولي)/بوليتانو (نابولي)/كانشيليري (لاتسيو).

    المهاجمون: إسبوزيتو (إنتر)، كين (كومو)، ريتيجي (القادسية)، راسبادوري (أتالانتا)، إيناسيو (بوروسيا دورتموند)، زوما (نورمبرج).

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