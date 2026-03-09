مهاجم تشيلسي وإنتر السابق هيرنان كريسبو يُطرد من ساو باولو بسبب "عدم الانسجام" على الرغم من بدايته القوية في بطولة البرازيل

بدأت الفترة الثانية لكريسبو في منصب المدير الفني لمورومبيس في يوليو 2025، عندما عاد لتثبيت أركان الفريق بعد رحيل لويس زوبيلديا. ورغم نجاحه في إبعاد النادي عن خطر الهبوط العام الماضي، إلا أن حظوظه في البطولات التي تقام بنظام خروج المغلوب كانت أقل إثارة للإعجاب. أدى خروجه المخيب للآمال من كأس البرازيل على يد فريق الدرجة الثانية أتلتيكو-PR وخروجه من كأس ليبرتادوريس على يد LDU Quito إلى إلقاء ظلال على فترة توليه المنصب.

على الرغم من هذه الانتكاسات القارية، بدأ موسم 2026 في الدوري البرازيلي بآمال كبيرة. حصد تريكولور 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، وهو إنجاز يمنح المدرب عادةً أمانًا وظيفيًا كبيرًا. ومع ذلك، كانت الخلافات الداخلية كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، مما دفع النادي إلى البحث عن قيادة جديدة بعد أسبوع من خسارته 2-1 أمام بالميراس.

