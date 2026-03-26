من يفوز بدوري روشن السعودي 2025-2026؟ جدول مباريات النصر والأهلي والهلال المتبقية؟

إذا كان هناك تطابق بين فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد الفائز على النحو التالي:

أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها

أعلى فارق أهداف (ماله من أهداف ناقص ما عليه) في مباراة او مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباراة او مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيق الفقرات من 1 - 3 من هذه المادة يتم إعادة تطبيق الفقرات من هذه المادة مرة أخرى فقط على مباريات الفريقين او الفرق المتساوية:

4. أعلى فارق أهداف في كامل المسابقة (ماله من أهداف ناقص ما عليه).

5. الفريق الأكثر تسجيل للأهداف في كامل المسابقة، دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض

6.إذا كانت الفرق المتعادلة فريقان وكانا سويا على أرض الملعب في المباراة الأخيرة يتم لعب شوطين إضافيين كمباراة جديدة، دون احتساب أفضلية تسجيل الأهداف خارج الأرض، وفي حال التعادل في الأشواط الإضافية يتم لعب ركلات الترجيح من علامة الجزاء وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي ولجنة الحكام الرئيسية.

7. الأقل حصولاً على مجموع النقاط جراء حصول لاعبيه على البطاقات الصفراء والحمراء في مباريات المسابقة، بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثلاث نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة.

وإذا كانت الفرق المتعادلة أكثر من فريقين أو فريقان أو لا يلعبان سويًا على أرض الملعب يتم إجراء مباراة أو مباريات فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بين الفرق المتعادلة فيما بينها وتقوم لجنة المسابقات بتحديد آلية وموعد ومكان إقامة المباراة أو المباريات.

في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط، فإنه يتم تحديد المراكز أثناء المسابقة، وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة من المسابقة وفقًا للترتيب التنازلي التالي:

8. أعلى فارق أهداف في كامل المسابقة، ما له من أهداف ناقص ما عليه.

9. الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل المسابقة.

10. الفريق الأعلي تصنيفًا في المسابقة للموسم الماضي.