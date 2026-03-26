A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images
من يفوز بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟ جدول مباريات آرسنال ومانشستر سيتي المتبقية

تعرف على طرق حصول آرسنال ومانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي وجدول مبارياتهما المتبقية في موسم 2025-2026

موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي يشهد صراعًا قويًا بين آرسنال ومانشستر سيتي، الفريقان يسعيان إلى خلافة ليفربول الذي حقق الدوري الموسم الماضي.

الأمور ساخنة وفارق النقاط الآن 9 نقاط لصالح آرسنال لكن مع وضع وجود مباراة أكثر لمانشستر سيتي في الاعتبار، بينما يريد المدرب ميكيل أرتيتا إعادة اللقب لخزائن الجانرز وهو الذي غاب عن خزائنهم منذ موسم 2003-2004.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026، وجدول مباريات آرسنال ومانشستر سيتي نحو اللقب.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026 القنوات الناقلة والترتيب

  • جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1آرسنال31217361223970
    2مانشستر سيتي30187560283261
    3مانشستر يونايتد311510656431355
    4أستون فيلا3116694237554
    5ليفربول31147105042849
    6تشيلسي31139953381548
    7برينتفورد31137114642446
    8إيفرتون31137113735246
    9فولهام31135134344-144
    10برايتون311110104137443
    11سندرلاند311110103236-443
    12نيوكاسل يونايتد31126134445-142
    13بورنموث3191574648-242
    14كريستال بالاس30109113335-239
    15ليدز31712123748-1133
    16نوتينجهام فورست3188153143-1232
    17توتنهام3179154050-1030
    18وست هام3178163657-2129
    19بيرنلي3148193361-2820
    20وولفرهامبتون3138202454-3017
    • إعلان

  • متي ينتهي الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    يضم الدوري الإسباني 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

    وبحسب رزنامة البريمييرليج، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم الأحد 24 مايو 2026.



  • ما مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    32آرسنال - بورنموثالسبت 11 إبريل 2026
    14:30 السعودية، 15:30 الإمارات    		 الإمارات
    33مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 19 إبريل 2026
    18:30 السعودية، 19:30 الإمارات    		 اتحاد
    34آرسنال - نيوكاسلالسبت 25 إبريل 2026
    19:30 السعودية، 20:30 الإمارات    		 الإمارات
    35آرسنال - فولهامالسبت 2 مايو 2026 الإمارات
    36وست هام - آرسنالالسبت 9 مايو 2026 لندن الأولمبي
    37آرسنال - بيرنليالأحد 17 مايو 2026 الإمارات
    38كريستال بالاس - آرسنالالأحد 24 مايو 2026 سيلهرست بارك

  • ما مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    31مانشستر سيتي - كريستال بالاستأجلت اتحاد
    32تشيلسي - مانشستر سيتيالأحد 12 إبريل 2026
    18:30 السعودية، 19:30 الإمارات    		 ستامفورد بريدج
    33مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 19 إبريل 2026
    18:30 السعودية، 19:30 الإمارات    		 اتحاد
    34بيرنلي - مانشستر سيتيالأحد 26 إبريل 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 تيرف مور
    35إيفرتون - مانشستر سيتيالسبت 2 مايو 2026 هيل ديكنسون
    36مانشستر سيتي - برينتفوردالسبت 9 مايو 2026 اتحاد
    37بورنموث - مانشستر سيتيالأحد 17 مايو 2026 فيتاليتي
    38مانشستر سيتي - أستون فيلاالأحد 24 مايو 2026 اتحاد

  • كيف يحسم آرسنال أو مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

    ما زالت المنافسة على أشدها فيما يتعلق بصراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي 2025-2026 بين آرسنال ومانشستر سيتي.

    الفريق المدفعجي يتقدم بفارق 9 نقاط لكن أي تعثر في مباراة واحدة سيكون له دور كبير في تسهيل الأمور على السيتيزينس.

    ذلك لأن مباراتهما المرتقبة  المرتقبة يوم 19 أبريل 2026 ستكون محورية في شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

    في حالة تعثر آرسنال في مباراة واحدة، سيكون على مانشستر سيتي أن يفوز بمباراته المؤجلة ضد كريستال بالاس وأن يفوز بالمباراة الهامة أمام آرسنال، وحينها سيكون في الصدارة.

