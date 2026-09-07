من واجهة الروسونيري إلى الغياب المطول.. كواليس تراجع دور إبراهيموفيتش في ميلان

كانت الاتفاقيات بين إبراهيموفيتش وكاردينالي واضحة دائماً: ينص الاتفاق على أن نشاطه الاستشاري يمكن أن يشمل، من بين مجالات أخرى، تقييم اللاعبين، واستقطاب المواهب، وإدارة قطاع الشباب (وهو جانب يهم السويدي كثيراً)، فضلاً عن تحفيز لاعبي الفريق الأول.

ثم هناك الجانب التجاري، وهو ما توليه مؤسسة "ريدبيرد" اهتماماً خاصاً. يُعتبر السويدي بمثابة سفير عالمي للعلامة التجارية (أي أنه همزة الوصل مع الدول، والشركات متعددة الجنسيات، والشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين). مع التركيز بشكل خاص على الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بكبرى شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود.

سمح كاردينالي لإبراهيموفيتش بالحصول على دور كمحلل وموهبة تلفزيونية بأجر مجزٍ جداً في شبكة "فوكس" خلال كأس العالم، وفي المقابل سمح السويدي للصندوق الأمريكي بزيادة عدد عقود الرعاية. بعبارة أخرى، كل منهما يجلب الأموال للآخر. في البداية، كانت فكرة كاردينالي هي امتلاك شخصية كاريزمية، بطل في كرة القدم يمثل ميلان في إيطاليا وداخل النادي، لكن هذه المرحلة تم تجاوزها تقريباً الآن، أو على الأقل أصبح تأثيرها أقل قوة.