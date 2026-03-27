يوجد في الأرجنتين لاعب تمت متابعته عدة مرات من قبل كبرى الأندية الأوروبية. فقد أرسلت بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية كشافين لمتابعته مباشرة خلال مباريات بوكا جونيورز: فهو يقف هناك، في قلب الدفاع، ولا يسمح لأحد بالمرور. الاسم الذي يجب وضعه في قائمة المراقبة هو لاوتارو دي لولو، المولود عام 2004 في بوينس آيرس، وهو أحدث المواهب في كرة القدم الأرجنتينية المستعدة للانتقال إلى أوروبا. عادةً ما يلفت الأنظار صانعو الألعاب والمهاجمون ولاعبو الوسط المتميزون؛ لكن هذه المرة، الأضواء مسلطة عليه.
من هو لاوتارو دي لولو، الموهبة الجديدة في بوكا جونيورز التي قد تنتقل إلى أوروبا
حدس غاغو
تم ترقيته إلى الفريق الأول على يد المدرب السابق لبوكا، فرناندو غاغو، وهو اليوم لاعب أساسي في فريق كلاوديو أوبيدا - المدرب البالغ من العمر 56 عامًا والذي يتمتع بخبرة كبيرة في الأرجنتين حيث عمل بشكل أساسي مع نادي راسينغ - وهو مدافع قلب يتمتع ببنية جسدية قوية ويبرع في التدخلات والضربات الرأسية. لاعب يتمتع بشخصية قيادية، وهو أعسر لكنه يستطيع اللعب أيضًا في مركز الوسط الأيسر دون أي مشكلة؛ وعندما يتقدم إلى منطقة الخصم عند الركلات الركنية، يكون دائمًا خطيرًا: سجل ثلاثة أهداف العام الماضي، وسجل هدفًا واحدًا هذا العام في ما يزيد قليلاً عن عشر مباريات.
جواز سفر إيطالي
ينتهي عقده مع بوكا جونيورز في يونيو 2029، وتبلغ قيمته السوقية حالياً حوالي 8 إلى 10 ملايين يورو، وتديره وكالة «سكوادرا مانجمنت ديبورتيفو»، وهي وكالة وكالة أرجنتينية لا تضم بين عملائها أي لاعب في الدوري الإيطالي. أما دي لولو، فبفضل أصول عائلته، يحمل جواز سفر إيطاليًا، مما قد يسهل انتقاله في حالة وجود محاولات جادة من قبل أندية الدوري الإيطالي. وقد لعب مع الأرجنتين على مستوى الناشئين فقط، ووصل إلى منتخب تحت 20 عامًا (كما لعب في آخر بطولة كأس العالم لهذه الفئة تحت قيادة المدرب ماسكيرانو)، ومن المحتمل أن يتم استدعاؤه أيضًا للمنتخب الوطني بقيادة رينو غاتوزو.