لطالما كانت أتالانتا واحدة من الأندية الإيطالية الأفضل في التعامل مع اللاعبين الشباب. فهي تربّيهم في صفوفها، وتطور قدراتهم، وتبعدهم عن الأضواء عند الضرورة ليتنضجوا دون ضغوط أو مسؤوليات مفرطة، وعندما يحين الوقت المناسب، تطلقهم إلى عالم كرة القدم الكبرى. وهي دائماً تصيب الهدف. لاعبون نشأوا في النادي، ولكن أيضًا لاعبون تم استقطابهم من أندية أخرى، مستفيدًا من الفرص التي يوفرها سوق الانتقالات: ومن بين هذه الفرص، كانت هناك فرصة التعاقد مع سيرجي ليفاك في الصيف دون مقابل.
من هو سيرجي ليفاك، «ميلينكوفيتش سافيتش الصغير» في أتالانتا الذي يحقق أرقاماً تليق بأفضل اللاعبين
حدس ليفاك وأرقامه كلاعب بارز في الدوري الإيطالي
فازت أتالانتا بالمنافسة الأجنبية لضم لاعب الوسط الكرواتي المولود عام 2006 إلى صفوف «النيرازوري»، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء عقده مع روما، وقد ضمه النيرازوري إلى الفريق الثاني بهدف إشراكه بشكل مستمر في دوري الدرجة الثالثة ضمن فئة تحت 23 عامًا، وأصبحاليوم لاعبًا أساسيًا في فريق سالفاتوري بوكيتي، حتى أن بالادينو استدعاه للمشاركة في المباراة ضد أودينيزي. بعد دومينيك فافاسوري - المهاجم، 8 أهداف، موهبة أخرى تستحق المتابعة - ليفاك هو اللاعب الأكثر تهديفاً في الدوري بـ7 أهداف (لم يسجل أي لاعب وسط في المجموعة C ما سجلته هو).
الصغير ميلينكوفيتش
ليفاك هو لاعب وسط في تشكيلة 3-4-2-1 لفريق أتالانتا تحت 23 عامًا، وهو لاعب أيمن يبلغ طوله 195 سم، ويمكنه عند الحاجة التراجع بضعة أمتار للخلف للعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي أو التقدم إلى خط الهجوم. يتمتع بخصائص مشابهة للاعب لاتسيو السابق ميلينكوفيتش سافيتش: فهو لاعب بارع في التدخلات ويتمتع بتوقيت ممتاز في الانطلاق؛ وكان يُعتبر في روما أحد أفضل المواهب في قطاع الشباب، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي لتجديد عقده.