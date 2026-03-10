أنفق بورتو ما يقرب من 10 ملايين يورو لضم أفضل المواهب البولندية. ولد أوسكار بيتوسزفسكي في عام 2008، وكان يلعب حتى قبل بضعة أشهر في نادي جاجيلونيا بياليستوك: وفي يناير الماضي، أصبح بطل أكبر صفقة انتقال في تاريخ الدوري البولندي. على وجه الدقة، أنفق النادي البرتغالي 8 ملايين يورو لضم اللاعب الذي أصبح اليوم - بعد شهرين من وصوله - أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا. لعب مع بورتو 7 مباريات، 4 منها كلاعب أساسي، وسجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة في آخر ثلاث مباريات بالدوري، كما سجل هدفاً رائعاً في التعادل مع بنفيكا.
من هو أوسكار بيتوسزفسكي، "ليفاندوفسكي الجديد" في بورتو الذي أطلقه فاريولي؟
الدور والخصائص
بيتوشيفسكي هو مهاجم جناح يفضل اللعب في الجهة اليسرى بقدمه اليسرى (منذ انضمامه إلى بورتو لعب دائمًا في هذا المركز)، ويمكن أيضًا أن يلعب في الجهة الأخرى أو في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم. في بولندا، أطلقوا عليه لقب "ليفاندوفسكي الجديد" ليس بسبب خصائصه - التي تختلف عن مهاجم برشلونة - بل بسبب المستوى الذي يمكن أن يصل إليه وإمكانية أن يصبح لاعبًا رمزيًا لبولندا تمامًا مثل ليفا. وقد حصل بورتو على خدماته بعقد حتى عام 2029 (لا يزال عمره 17 عامًا، وأقصى ما يمكن تقديمه للاعبين القاصرين هو عقد لمدة ثلاث سنوات) وبشرط جزائي قدره 60 مليون يورو.
تقاطع فاريولي
نشأ بيتوشيفسكي في أكاديمية جاجيلونيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2024 عندما كان عمره 16 عامًا في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أوروبا ضد أياكس. على الجانب الآخر، كان فرانشيسكو فاريولي، مدربه الحالي في بورتو، جالسًا على مقاعد البدلاء. على الرغم من خسارة اللقب بعد أن كان متقدماً بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، أعاد المدرب الإيطالي إحياء أياكس بعد موسم سيئ من خلال تقييم العديد من المواهب التي استفاد منها النادي مالياً أو التي أصبحت اليوم من أبرز لاعبي الفريق. من بين أفضل صفات فاريولي العمل مع الشباب، وبيتوشيفسكي في أيد أمينة، وقد أصبح في غضون أشهر قليلة جوهرة كرة القدم الأوروبية.