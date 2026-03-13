من مستقبل فولكروغ ونكونكو إلى مهاجم رقم 9 جديد، مروراً بكوستيتش: كيف قد يتغير هجوم ميلان

في الصيف الماضي، كان كين مجرد هدف بعيد المنال: فقد كان قد خرج لتوه من أفضل موسم في مسيرته، وكان لديه شرط جزائي بقيمة 62 مليون يورو، مما جعله بعيدًا عن متناول أي نادٍ لا يشارك في دوري أبطال أوروبا. أما اليوم، فلم يعد هذا السعر يعكس قيمة اللاعب، حيث يمر بموسم متقلب، مع معاناته من مشاكل بدنية، فضلاً عن الأداء العام لفيورنتينا الذي أثبت أنه مخيب للآمال للغاية ولا يرقى إلى مستوى إمكاناته الحقيقية. لا يزال مويز يناسب تمامًا الملف الشخصي الذي يبحث عنه أليجري: مهاجم عصري قادر على مهاجمة المساحات العميقة بسرعة، ولكنه يتمتع أيضًا بالقدرة على ملء منطقة الجزاء من خلال استغلال قوته البدنية. ناهيك عن عاملين رئيسيين آخرين: الاحترام المتبادل بين الطرفين ومعرفته بكرة القدم الإيطالية. تنوي ميلان التفاوض على السعر لخفض شرط الإفراج وجلب المهاجم الدولي الإيطالي إلى النادي. قد يكون هناك أيضًا مجال لإدراج لاعب فني في الصفقة، وهو ما سيرحب به فيورنتينا. لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل كبيرة مع اللاعب نفسه: على الرغم من ارتباطاته بفلورنسا وفيورنتينا، يبدو أن البحث عن تحدٍ جديد هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، والعلاقات الجيدة بين تاري (وإدارة الروسونيري بشكل عام) هي عوامل يمكن أن تؤثر على قراره. قد يكون باراتيكي أحد العقبات، الذي لم ينفصل عن ميلان في أفضل الظروف بعد فشل الصفقة في اللحظة الأخيرة وقد يفضل بيع اللاعب إلى نادٍ آخر.