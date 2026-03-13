بعد تسجيله 44 هدفاً في 28 مباراة بالدوري، يحتل ميلان المركز الرابع في قائمة أكثر الفرق تهديفاً في الدوري الإيطالي، خلف إنتر (64)، ويوفنتوس (50)، وكومو (46). ويُعد هذا متوسطاً يليق بدوري أبطال أوروبا – وهو ما يتماشى مع الهدف الأساسي للنادي هذا الموسم – ويطمح الروسونيري إلى تحسينه من أجل المنافسة بشكل مباشر على لقب الدوري. الهدف المعلن هو جلب مهاجم رقم 9 حقيقي قادر على تسجيل 15-20 هدفاً في الموسم إلى فريق أليجري، دون تكرار أخطاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن فلاهوفيتش، المفضل منذ فترة طويلة، أصبح الآن، بشكل مفاجئ، على وشك تمديد عقده مع يوفنتوس، الذي كان من المقرر أن ينتهي في يوليو. ولكن كيف ينوي ميلان إعادة تشكيل خط هجومه؟
من مستقبل فولكروغ ونكونكو إلى مهاجم رقم 9 جديد، مروراً بكوستيتش: كيف قد يتغير هجوم ميلان
كين هو الهدف الأول (لا توجد بند في عقده يسمح له بالرحيل)
في الصيف الماضي، كان كين مجرد هدف بعيد المنال: فقد كان قد خرج لتوه من أفضل موسم في مسيرته، وكان لديه شرط جزائي بقيمة 62 مليون يورو، مما جعله بعيدًا عن متناول أي نادٍ لا يشارك في دوري أبطال أوروبا. أما اليوم، فلم يعد هذا السعر يعكس قيمة اللاعب، حيث يمر بموسم متقلب، مع معاناته من مشاكل بدنية، فضلاً عن الأداء العام لفيورنتينا الذي أثبت أنه مخيب للآمال للغاية ولا يرقى إلى مستوى إمكاناته الحقيقية. لا يزال مويز يناسب تمامًا الملف الشخصي الذي يبحث عنه أليجري: مهاجم عصري قادر على مهاجمة المساحات العميقة بسرعة، ولكنه يتمتع أيضًا بالقدرة على ملء منطقة الجزاء من خلال استغلال قوته البدنية. ناهيك عن عاملين رئيسيين آخرين: الاحترام المتبادل بين الطرفين ومعرفته بكرة القدم الإيطالية. تنوي ميلان التفاوض على السعر لخفض شرط الإفراج وجلب المهاجم الدولي الإيطالي إلى النادي. قد يكون هناك أيضًا مجال لإدراج لاعب فني في الصفقة، وهو ما سيرحب به فيورنتينا. لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل كبيرة مع اللاعب نفسه: على الرغم من ارتباطاته بفلورنسا وفيورنتينا، يبدو أن البحث عن تحدٍ جديد هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، والعلاقات الجيدة بين تاري (وإدارة الروسونيري بشكل عام) هي عوامل يمكن أن تؤثر على قراره. قد يكون باراتيكي أحد العقبات، الذي لم ينفصل عن ميلان في أفضل الظروف بعد فشل الصفقة في اللحظة الأخيرة وقد يفضل بيع اللاعب إلى نادٍ آخر.
تحدي صعب أمام فولكروغ
من المرجح أن يفسح فولكروغ المجال، إذا لزم الأمر، لكيان أو، بشكل عام، لمهاجم آخر في التشكيلة ليشغل مركز رقم 9: فقد خاض «بانزر» هانوفر 12 مباراة هنا، بلغ مجموع دقائق لعبها 749 دقيقة، وسجل هدفاً حاسماً واحداً ضد ليتشي. لكن الأهم من ذلك كله أنه لم يختره أليجري لبدء المباراة منذ الدقيقة الأولى سوى في المباراة خارج أرضنا ضد فيورنتينا. أبهر نيكلاس الجميع بروحه والتزامه التام تجاه الفريق، حيث لعب رغم الألم الناجم عن كسر في إصبع قدمه، لكن صفقة إعادة الشراء المحتملة بقيمة 5 ملايين يورو من وست هام لن تكون بالتأكيد استثمارًا طويل الأمد، ليس بالنسبة لفريق ميلان هذا. لهذا السبب، في ظل الوضع الحالي، من المرجح أن تنفصل مساراتهما في نهاية الموسم أكثر مناحتمال توقيعه على عقد دائم.
نكونكو على حافة الهاوية
سجل نكونكو حتى الآن ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 25 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وهو أغلى لاعب تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة الأساسية 38 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمكافآت، وراتب يبلغ 5 ملايين يورو. لم يُظهر كريستوفر سوى لمحات قليلة من إمكاناته الرائعة، ويجب عليه أن يثبت جدارته باللعب في الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم الحالي بأداء مقنع. لكن بغض النظر عن رأي النادي، قد يكون للاعب نفسه وجهة نظر مختلفة، حيث لم يشعر بثقة كبيرة من الإدارة العليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
لياو في طريقه لتجديد عقده
يعمل ليو، على الرغم من مشاكل الإصابات التي عانى منها منذ بداية الموسم، بجد ليثبت نفسه كمهاجم أول في تشكيلة أليجري. وتُعد نتائجه، إلى جانب موقفه الإيجابي، مثيرة للإعجاب، خاصة أنه على بعد هدف واحد فقط من بلوغ عشرة أهداف في الدوري. وتبدو احتمالات بقائه مع الفريق في الموسم المقبل كبيرة، حيث يجري وكلاؤه مفاوضات مع نادي ميلان لتمديد عقده حتى عام 2031.
بوليسيتش في حالة استعداد
الوضع فيما يتعلق ببوليسيتش أكثر تعقيدًا بالتأكيد؛ ولن تجري أي محادثات حول مستقبله إلا مع وكيل أعماله في نهاية الموسم، وذلك باتفاق متبادل بين الأطراف المعنية. يمتلك ميلان خيار تفعيل بند التجديد التلقائي حتى عام 2028، ومن المؤكد أنه سيتم تفعيل هذا الخيار قبل الجلوس للتفاوض على عقد جديد يمتد حتى عام 2031، مع زيادة كبيرة في الراتب لمحاولة صد أصوات الإغراءات التي بدأت ترن بصوت عالٍ من سوق الانتقالات.
من المقرر أن يشارك كوستيتش
تعاقد من أجل الحاضر (كين) وآخر من أجل المستقبل: هذه هي خطة ميلان الجريئة والطموحة. لا يزال اسم أندريه كوستيتش هو الاسم المرتبط بالمستقبل، حيث يعتقد كيروفسكي أنه قادر على إتمام الصفقة مع بارتيزان بلغراد مقابل حوالي 5 ملايين يورو بالإضافة إلى نسبة مئوية من أي عملية بيع مستقبلية. وسيتنقل اللاعب الجبل الأسود، المولود عام 2007، بين ميلان فوتورو والفريق الأول تحت إشراف أليجري.
مشاركة جيمينيز محل شك
وأخيرًا وليس آخرًا، هناك الوضع المتعلق بجيمينيز. وهو بلا شك الأكثر تعقيدًا، سواء لأسباب مالية – نظرًا للاستثمار الذي تجاوز 30 مليون يورو والذي تم ضخه قبل عام ونصف لجلبه من فينورد – أو لأسباب تكتيكية. بعد أكثر من أربعة أشهر، أصبح "بيبوتي" جاهزاً للعودة إلى الملعب، ربما في أقرب وقت يوم الأحد المقبل ضد لاتسيو: سيتعين على سانتي أن يثبت جدارته في تشكيلة ميلان التي تتطلع أيضاً بتفاؤل إلى بطولة كأس العالم بحثاً عن فرصة انتقال محتملة. ما لم ترد أي عروض مثيرة للاهتمام حقاً.