تحول حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر إلى الظاهرة الأبرز في بطولة كأس العالم 2026، بعد تألقه اللافت أمام منتخبي إسبانيا والأرجنتين، ليحظى بإشادة خاصة وإعجاب كبير من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عقب المواجهة الماراثونية بين المنتخبين.
من مجهول إلى ظاهرة المونديال.. كواليس حوار ميسي وفوزينيا بعد الملحمة التاريخية في كأس العالم!
تألق مفاجئ في المونديال
وصل يوسيمار جوزيه إيفورا دياز، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، إلى نهائيات كأس العالم 2026 كلاعب غير معروف تقريبًا على الساحة الدولية، شأنه شأن بقية زملائه في الفريق. لكن الآن، يبدو من المستحيل العثور على مشجع لكرة القدم لا يعرف من هو "فوزينيا" - كما يُعرف في عالم الساحرة المستديرة - أو على الأقل لم يسمع باسمه خلال مجريات البطولة.
تحول حارس المرمى المخضرم إلى المفاجأة السارة في المونديال الحالي، وبدأ ذلك بوضوح منذ مباراته الأولى ضد المنتخب الإسباني، حيث أدت تصدياته المذهلة، خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إلى تعثر فريق المدرب لويس دي لا فوينتي في فخ التعادل السلبي.
- AFP
مواجهة الأرجنتين الماراثونية
لم يتوقف تألق فوزينيا عند المباراة الافتتاحية، بل عاد ليثبت جدارته من جديد في المواجهة الصعبة التي أقيمت بالأمس ضد المنتخب الأرجنتيني في دور الـ32. قدم الحارس أداءً بطوليًا طوال الوقت الأصلي وجزء كبير من الأشواط الإضافية، ليحرم التانجو من التسجيل في أكثر من مناسبة بفضل براعته الفائقة في التصدي للمحاولات المتتالية.
في الواقع، لم تتمكن الأرجنتين من حسم المباراة وتحقيق الانتصار الصعب سوى في الدقيقة 111 من عمر اللقاء (3-2)، وجاء ذلك النصر بشق الأنفس عبر هدف عكسي سجله اللاعب ديني بالخطأ في مرماه. هذا الصمود الأسطوري أمام بطل العالم السابق جعل ميسي لا يستطيع إخفاء إعجابه الشديد بما قدمه الحارس المبدع، ليقرر التوجه إليه شخصيًا عقب إطلاق صافرة النهاية للتعبير عن احترامه لمجهوده.
حديث ميسي الذي لا يُنسى
كشف الحارس المتألق بنفسه عن تفاصيل الحوار القصير والمؤثر الذي دار بينه وبين قائد المنتخب الأرجنتيني عقب المباراة الماراثونية، وصرح قائلًا: "لقد اقتربت من ميسي ولم يكن لدي حتى الوقت لأقول الكثير. لقد عانقني مباشرة وقال لي: 'لقد قمت بعمل جيد، أنت حارس مرمى مذهل ويجب أن يكون شعبك فخورًا جدًا بك'".
وأضاف حارس المرمى: "لقد شكرته وقلت له: 'أنت الأفضل يا ليو'. ثم طلبت منه قميصه وأخبرني أنه سيعطيه لي في نفق غرف تغيير الملابس. سأتذكر هذا طوال حياتي".
- AFP
ماذا ينتظر فوزينيا بعد المونديال؟
بعد هذا الأداء الإعجازي في كأس العالم، من المتوقع أن تنهال العروض الاحترافية على فوزينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ستسعى العديد من الأندية للاستفادة من خدماته. ومع تزايد شعبيته العالمية بشكل غير مسبوق، ستتجه الأنظار نحو وجهته القادمة وكيفية استثماره لهذا الزخم الجماهيري لمواصلة مسيرته الكروية على أعلى المستويات.
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