"من لا يرغب في هذه الوظيفة؟" - يورغن كلينسمان يرد على الشائعات حول توليه منصب المدير الفني لتوتنهام مع تزايد الضغوط على إيغور تودور

وصلت فترة تودور إلى نقطة الانهيار بعد الخسارة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، خاصة فيما يتعلق بمعاملته للحارس الشاب أنتونين كينسكي، الذي تم استبداله بعد 17 دقيقة فقط من المباراة بعد ارتكابه خطأين فادحين. كلينسمان، الذي يعمل ابنه حارس مرمى أيضًا، انتقد هذا القرار بشدة.

وقال كلينسمان: "أعتقد أنك إذا سألته [تودور] اليوم... فسوف يعيد التفكير في الموقف برمته". "من الواضح أن هذا أمر قاتل للفتى، إنه أسوأ ما يمكن أن يمر به حارس مرمى... أن يتم استبداله بعد 17 دقيقة من المباراة أمام جمهور غفير في مدريد، لأن ارتكاب هذين الخطأين هو أمر قاسٍ للغاية".