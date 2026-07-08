"من لا يرغب في اللعب لريال مدريد؟!" .. فابينيو يغازل مورينينو بعد رحيله عن الاتحاد

أثار النجم البرازيلي فابينيو، لاعب اتحاد جدة السابق، حالة من الجدل في الأوساط الرياضية بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها إعجابًا كبيرًا بنادي ريال مدريد.

النجم صاحب الـ33 عامًا، والذي خاض تجربة قصيرة في "سانتياجو برنابيو" ببداياته، يبدو أنه لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة للملكي في قلبه مع دخوله مرحلة حاسمة من مسيرته الكروية.

وفي ظل القيادة الفنية الجديدة لريال مدريد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، وثورة التصحيح والصفقات التي يقوم بها النادي الملكي، يبدو أن فابينيو يريد أن يكون له دور أكبر بقميص الملكي في المستقبل القريب.