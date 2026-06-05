ووفقًا لتصريحاته، فقد نجح المرشح الحالي للانتخابات في إبرام عدة صفقات انتقالات ضخمة. لكن يبدو أن ذلك لم يكن سوى مقدمة لصفقة انتقالات مفاجئة حقًا.
"من فئة رونالدو وكاكا" .. بيريز يثير التكهنات حول صفقة ال150 مليون يورو القادمة لريال مدريد!
ماذا حدث؟
أكد الرئيس فلورنتينو بيريز أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لضم «نجم من طراز كريستيانو رونالدو». وعلى عكس الشائعات التي ربطت النادي بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند في مانشستر سيتي، أصر بيريز على أن هالاند ليس الهدف.
وأكد أن الصفقة تمثل أولوية قصوى وستتم بسرعة. وقال بيريز: "سأقدم يوم الثلاثاء عرضًا كبيرًا إلى أحد الأندية الكبرى في دوري أبطال أوروبا لضم لاعب سيصبح أكبر صفقة في تاريخ ريال مدريد. وستبلغ قيمة الصفقة 150 مليون يورو على الأقل".
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أعلن بيريز عن التعاقد مع مورينيو وكوناتي ودومفريس
أكد الرئيس بيريز أن النادي قد نجح في التعاقد مع المدرب النجم جوزيه مورينيو، ولاعب قلب الدفاع في ليفربول إبراهيما كوناتي، والظهير الأيمن لإنتر ميلان دنزل دومفريس. كما ألمح إلى تعاقدات أخرى «في العديد من المراكز الأخرى»، محددًا معايير واضحة للصفقة البارزة التالية: "سيكون العرض موجهًا للاعب من عيار كريستيانو رونالدو أو كاكا. إنه لاعب من فئة "جالاكتيكو"... من الواضح أننا نتحدث عن لاعب من خط الوسط فما فوق. إنه ليس هالاند. أولاً، سنتحدث إلى النادي. اسمعوا، سأقول لكم هذا: إنه ليس من الدوري الإنجليزي الممتاز. سنقدم العرض ونرى ما سيحدث".
"في مدريد، لا تشبع أبدًا"
ظهر بيريز في البرنامج واستبعد بشكل منهجي عدة أهداف بارزة، ولا سيما إرلينغ هالاند، لتضييق قائمة المرشحين المحتملين للنادي.
وبذلك، دحض بيريز بشكل مباشر ادعاء المرشح المنافس إنريكي ريكيلمي بأنه قد أمّن بالفعل المهاجم النرويجي. كما استبعد بيريز مايكل أوليسي وجيريمي دوكو وهاري كين، في حين تم رفض فكرة التعاقد مع لاعب من الغريم اللدود برشلونة بشكل قاطع.
مع وجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم، يطرح السؤال نفسه: هل لا يزال ريال مدريد بحاجة إلى مهاجم آخر يكلف ملايين اليورو؟ أجاب الرئيس الذي يخدم النادي منذ فترة طويلة ببساطة: "في مدريد، تحتاج دائمًا إلى المزيد".
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هل يستعد ريال مدريد لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان؟
أصبح جود بيلينجهام الآن أغلى لاعب يضمه ريال مدريد. فقد دفع النادي إلى بوروسيا دورتموند مبلغًا أساسيًا قدره 103 ملايين يورو، قد يرتفع إلى 127 مليون يورو في شكل مكافآت مرتبطة بالأداء. ويتجاوز هذا المبلغ الأرقام القياسية السابقة للنادي التي سجلها إيدن هازارد وجاريث بيل ورونالدو.
المرشحون المحتملون الذين يتم التكهن بهم حاليًا هم جواو نيفيس وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي، وجميعهم يلعبون حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان.
أغلى صفقات انتقالات ريال مدريد
اللاعب المركز تم التعاقد معه من السنة رسوم الانتقال جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند 2023 127 مليون يورو إيدن هازارد خط الوسط تشيلسي 2019 120.8 مليون يورو غاريث بيل مهاجم توتنهام هوتسبير 2013 101 مليون يورو كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد 2009 94 مليون يورو أوريليان تشواميني لاعب خط الوسط آس موناكو 2022 80 مليون يورو زين الدين زيدان لاعب خط الوسط يوفنتوس 2001 77.5 مليون يورو جيمس رودريغيز خط الوسط موناكو 2014 75 مليون يورو كاكا خط الوسط ميلان 2009 67 مليون يورو لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت 2019 63 مليون يورو دين هويجن الدفاع أف سي بورنموث 2024 62.5 مليون يورو