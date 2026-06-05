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Jochen Tittmar

"من فئة رونالدو وكاكا" .. بيريز يثير التكهنات حول صفقة ال150 مليون يورو القادمة لريال مدريد!

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني

يستعرض الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز قوته قبيل انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد. وفي حديث له خلال البرنامج التلفزيوني *Horizonte*، أعلن عن عرض قياسي لضم نجم عالمي.

ووفقًا لتصريحاته، فقد نجح المرشح الحالي للانتخابات في إبرام عدة صفقات انتقالات ضخمة. لكن يبدو أن ذلك لم يكن سوى مقدمة لصفقة انتقالات مفاجئة حقًا.

  • ماذا حدث؟

    أكد الرئيس فلورنتينو بيريز أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لضم «نجم من طراز كريستيانو رونالدو». وعلى عكس الشائعات التي ربطت النادي بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند في مانشستر سيتي، أصر بيريز على أن هالاند ليس الهدف.

    وأكد أن الصفقة تمثل أولوية قصوى وستتم بسرعة. وقال بيريز: "سأقدم يوم الثلاثاء عرضًا كبيرًا إلى أحد الأندية الكبرى في دوري أبطال أوروبا لضم لاعب سيصبح أكبر صفقة في تاريخ ريال مدريد. وستبلغ قيمة الصفقة 150 مليون يورو على الأقل".

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  • Florentino PerezGetty Images

    أعلن بيريز عن التعاقد مع مورينيو وكوناتي ودومفريس

    أكد الرئيس بيريز أن النادي قد نجح في التعاقد مع المدرب النجم جوزيه مورينيو، ولاعب قلب الدفاع في ليفربول إبراهيما كوناتي، والظهير الأيمن لإنتر ميلان دنزل دومفريس. كما ألمح إلى تعاقدات أخرى «في العديد من المراكز الأخرى»، محددًا معايير واضحة للصفقة البارزة التالية: "سيكون العرض موجهًا للاعب من عيار كريستيانو رونالدو أو كاكا. إنه لاعب من فئة "جالاكتيكو"... من الواضح أننا نتحدث عن لاعب من خط الوسط فما فوق. إنه ليس هالاند. أولاً، سنتحدث إلى النادي. اسمعوا، سأقول لكم هذا: إنه ليس من الدوري الإنجليزي الممتاز. سنقدم العرض ونرى ما سيحدث".

  • "في مدريد، لا تشبع أبدًا"

    ظهر بيريز في البرنامج واستبعد بشكل منهجي عدة أهداف بارزة، ولا سيما إرلينغ هالاند، لتضييق قائمة المرشحين المحتملين للنادي. 

    وبذلك، دحض بيريز بشكل مباشر ادعاء المرشح المنافس إنريكي ريكيلمي بأنه قد أمّن بالفعل المهاجم النرويجي. كما استبعد بيريز مايكل أوليسي وجيريمي دوكو وهاري كين، في حين تم رفض فكرة التعاقد مع لاعب من الغريم اللدود برشلونة بشكل قاطع.

    مع وجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم، يطرح السؤال نفسه: هل لا يزال ريال مدريد بحاجة إلى مهاجم آخر يكلف ملايين اليورو؟ أجاب الرئيس الذي يخدم النادي منذ فترة طويلة ببساطة: "في مدريد، تحتاج دائمًا إلى المزيد".

  • vitinha(C)Getty Images

    هل يستعد ريال مدريد لضم نجم بارز من باريس سان جيرمان؟

    أصبح جود بيلينجهام الآن أغلى لاعب يضمه ريال مدريد. فقد دفع النادي إلى بوروسيا دورتموند مبلغًا أساسيًا قدره 103 ملايين يورو، قد يرتفع إلى 127 مليون يورو في شكل مكافآت مرتبطة بالأداء. ويتجاوز هذا المبلغ الأرقام القياسية السابقة للنادي التي سجلها إيدن هازارد وجاريث بيل ورونالدو. 

    المرشحون المحتملون الذين يتم التكهن بهم حاليًا هم جواو نيفيس وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي، وجميعهم يلعبون حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان.

  • أغلى صفقات انتقالات ريال مدريد

    اللاعبالمركزتم التعاقد معه منالسنةرسوم الانتقال
    جود بيلينغهاملاعب وسطبوروسيا دورتموند2023127 مليون يورو
    إيدن هازاردخط الوسطتشيلسي2019120.8 مليون يورو
    غاريث بيلمهاجمتوتنهام هوتسبير2013101 مليون يورو
    كريستيانو رونالدومهاجممانشستر يونايتد200994 مليون يورو
    أوريليان تشوامينيلاعب خط الوسطآس موناكو202280 مليون يورو
    زين الدين زيدانلاعب خط الوسطيوفنتوس200177.5 مليون يورو
    جيمس رودريغيزخط الوسطموناكو201475 مليون يورو
    كاكاخط الوسطميلان200967 مليون يورو
    لوكا يوفيتشمهاجماينتراخت فرانكفورت201963 مليون يورو
    دين هويجنالدفاعأف سي بورنموث202462.5 مليون يورو