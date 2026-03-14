Allegri Derby Milan Inter
Gabriele Stragapede

من عام 1999 إلى عام 2026، مباراة لاتسيو وميلان محورية في السباق على لقب الدوري الإيطالي: مهمة «-5» لأليجري، ومقارنة مع جدول مباريات إنتر

السابقة التي قد تساعد في فهم مصير هذا الدوري: ميلان أمام مهمة صعبة للحفاظ على آماله وطموحاته في الفوز بلقب الدوري.

فرصة نادرة للغاية لفريق ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري.

النتيجة النهائية بالتعادل 1-1 بين إنتر وأتالانتا في المباراة المثيرة والمثيرة للجدل التي أقيمت في سان سيرو تخلق سيناريو مثيراً للغاية للفريق الروسونيري: فالفوز في مباراة الغد مساءً على ملعب الأوليمبيكو ضد لاتسيو سيجعل نادي فيا ألدو روسي يتقدم بفارق 5 نقاط عن فريق النيرازوري بقيادة كريستيان تشيفو، وربما يعيد فتح باب المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لموسم 2025/26.

ولكن أكثر من الموسم الحالي، تعود الذكريات إلى الوراء 27 عامًا، إلى موسم 1998/1999: من قبيل الصدفة أن مباراة أوليمبيكو بين لاتسيووميلان في ذلك الدوري كانت لها أيضًا تداعيات مهمة، تكاد تكون حاسمة، في الصراع على اللقب، تمامًا كما يحدث في عام 2026.

لكن لنرتب الأمور.

ميلان: هل لا يزال الفوز باللقب ممكنًا؟

  • العودة القوية عام 1999

    أولاً، لماذا تتجه أفكارنا مباشرة إلى ذلك الموسم بالذات؟ لقد
    كتبت تاريخ بطولتنا بعض الصفحات التي لا تُنسى في تلك السنة، من خلال واحدة من - القليلة، في الحقيقة - عمليات العودة التي حققها أي نادٍ على الإطلاق. لكن لنأخذ الأمور خطوة خطوة.

    الافتراض الأول الذي ننطلق منه: في هذه المرحلة من الدوري الإيطالي، لم ينجح أي فريق قط في تعويض فارق نقاط مزدوج الرقم عن المتصدر، ثم الفوز بلقب الدوري في نهاية الموسم.

    لكننا كنا نقول إن تاريخ الثلاثين عاماً الماضية يعلمنا أن شيئاً مشابهاً تماماً قد حدث بالفعل. إنه موسم 1998-1999 وبطل الرواية هو ميلان بالذات، لكن على مقاعد البدلاء كان ألبرتو زاكيروني: قبل سبع جولات من النهاية، كان الروسونيري متأخراً بـ7 نقاط عن لاتسيو. منذ ذلك الحين، خسر اللازيو الديربي أمام روما والمباراة أمام يوفنتوس، قبل أن يتعادل في الجولة قبل الأخيرة مع فيورنتينا. خسر اللازيو ثماني نقاط واستغل ميلان ذلك: سبع انتصارات متتالية، وتجاوز اللازيو في الجولة قبل الأخيرة، وفاز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة.

    • إعلان

  • الموسم الحالي

    في الحقيقة، على أي حال، انتهت تلك المباراة بين لاتسيووميلان بالتعادل 0-0، ولم تغير في ذلك الوقت شيئاً في وضع الدوري. بقي الروسونيري متأخرين بـ 7 نقاط، دون أن يقلصوا الفارق مع البياكوسيلستي، لكن منذ تلك المباراة بدأت عودة رجال زاكيروني الذين تمكنوا من تقليص الفارق، ثم محوه، وتجاوز لاتسيو ليحصدوا لقب الدوري في النهاية.

    لكن في عام 2026، الوضع مشابه، وإن كان هناك بعض الاختلافات: فميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري يجد نفسه أيضًا متأخرًا في الترتيب (بعد تعادل إنتر، أصبح الفارق 8 نقاط بين الفريقين)، لكن الروسونيري لا يزال لديهم مباراة واحدة متبقية، وهي المباراة التي ستقام على ملعب أوليمبيكو ضد لاتسيو بقيادة ماوريتسيو ساري.

    من الواضح أن نتيجة مماثلة (أو حتى أسوأ) لتلك التي سُجلت قبل ما يقرب من 27 عامًا لن تغير شيئًا في الترتيب الحالي، بل ستعقد خطط ميلان للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا. سيناريو الفوز على فريق العاصمة في روما سيفتح مرحلة جديدة في البطولة، حيث سيقلص ميلان الفارق الذي تراكم على إنتر منذ فوزه في الديربي، ويعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل مباراتي كومو وبارما.

  • المباراة ضد لاتسيو

    وبالتالي، لا يسع ميلان سوى التركيز حصرياً على لاتسيو.

    خسر الروسونيري في ديسمبر الماضي في دور الـ16 من كأس إيطاليا أمام البيانتشيلستي، لكن هذه المباراة ستكون مختلفة: الفارق في الحافز كبير للغاية، وهذا أقل ما يمكن قوله. يدرس أليجري أفضل تشكيلة يمكن إشراكها، مع الأخذ في الاعتبار غياب رابيو بسبب الإيقاف: خلال الأسبوع، يبدو أن جاشاري قد تجاوز ريتشي كخيار محتمل منذ الدقيقة الأولى، بينما في الهجوم سيكون هناك مكان مرة أخرى لليو وبوليسيتش، مع توقع تأكيد بقية لاعبي الديربي.

    في حالة حصد النقاط الثلاث، سيكون الفارق -5 ومن هناك يمكن التفكير في النظر إلى جدول المباريات.

    باختصار، السؤال الأخير الذي نريد طرحه اليوم: هل يمكن لميلان حقًا أن يؤمن بعودة قوية في سباق الدوري؟

  • كلمات أليجري

    ولكن ما رأي المدرب ماسيميليانو أليغري في كل هذا الوضع؟

    في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، كان المدرب الليفورنسي واضحاً في هذا الشأن: "ليس الأمر مسألة محاولة الفوز بالدوري، بل علينا بذل أقصى جهدنا مع العلم أن أمامنا فريقاً يتفوق علينا بـ7 نقاط وقد أثبت حتى الآن أنه الأقوى. علينا الفوز بـ5 مباريات أخرى للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، وعلينا التفكير في أنفسنا فقط دون النظر إلى الآخرين. هناك طريقة واحدة فقط للحاق بإنتر: الفوز بمبارياتنا وخسارتهم للنقاط، والملعب هو الذي سيحسم الأمر. أكرر: هناك طريقة واحدة فقط يمكننا من خلالها اللحاق بإنتر. أن يخسروا ونفوز نحن. كل هذا الكلام... بعد انتهاء المباريات سيتضح ما إذا كنا قد نجحنا في الفوز بالعديد من المباريات وخسروا هم النقاط".

  • جدول مباريات ميلان

    والآن، سيواجه الفريق لاتسيو، فماذا يخبئ جدول مباريات الدوري الإيطالي لميلان من الآن وحتى نهاية الموسم؟

    بعد ذلك، سيكون هناك مباراة مع تورينو في سان سيرو والرحلة الصعبة إلى نابولي لتأمين مكان في دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك، وبعد مواجهة أودينيزي في مياتزا وفيرونا في بينتيغودي، سيواجه ميلان ثلاثية جديدة من المنافسين الصعبين للغاية: مباريات على أرضه مع يوفنتوس وأتالانتا، تتخللها مباراة مع ساسولو.

    وينتهي الموسم برحلة إلى ماراسي لمواجهة جنوة، والجولة الأخيرة من الدوري، على أرضه، ضد كالياري.

    ولكي نؤمن حقًا بالعودة، فإن وصفة أليجري واضحة وقد حددها: يجب على ميلان حصد المزيد من النقاط والفوز قدر الإمكان.

  • جدول مباريات إنتر

    وماذا عن

    إنتر؟

    بعد التعادل على أرضه مع أتالانتا، تتجه الأنظار إلى المباراة مع روما التي تأتي إلى سان سيرو لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا، ولكن ليس قبل المباراة خارج أرضه في فلورنسا ضد فيورنتينا التي تبحث يائسة عن النقاط لمواصلة الكفاح لتجنب الهبوط. بعد ذلك، وبعد مباريات كومو وتورينو خارج أرضه والمباريات على أرضه مع كالياري وبارما، سيختتم لاعبو تشيفو الموسم برحلة بعيدة عن سان سيرو لمواجهة لاتسيو، ومباراة سان سيرو مع فيرونا، والجولة الأخيرة ضد بولونيا.

    قد يكون غداً مساءً هو نقطة التحول في الدوري، لكن هذه الخطوة الخاطئة من النيرازوري قد تبدأ في إعادة إحياء أمل صغير في أوساط الروسونيري لمحاولة الحصول على فرصة للمنافسة مرة أخرى على لقب الدوري.

