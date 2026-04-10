من سيحل محل إنزو فرنانديز في تشيلسي؟ «البلوز» «معجبون» بنجم الدوري الألماني الذي تقدر قيمته بـ50 مليون يورو
تشيلسي يراقب اللاعب الدولي الألماني ستيلر
برز ستيلر كهدف رئيسي لتشيلسي، في الوقت الذي يسعى فيه «البلوز» إلى تعزيز خيارات خط الوسط قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لصحيفة «بيلد»، قام النادي اللندني بتتبع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل متكرر، ولا سيما خلال فوز شتوتغارت المثير للإعجاب بنتيجة 4-1 على باير ليفركوزن، حيث سيطر ستيلر على مجريات المباراة.
مع استمرار التكهنات حول مستقبل فرنانديز على المدى الطويل في ستامفورد بريدج، يُنظر إلى ستيلر على أنه لاعب يتمتع بالانضباط التكتيكي ومدى التمرير المطلوبين للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد ارتفعت قيمة اللاعب بشكل كبير منذ انضمامه إلى شتوتغارت، حيث أثبت نفسه في تشكيلة المنتخب الألماني.
تحديد السعر مع تزايد الاهتمام من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز
يدرك شتوتغارت جيدًا الاهتمام المتزايد بأحد أبرز لاعبيه، ويُقال إنه حدد سعرًا داخليًا يبلغ حوالي 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/58 مليون دولار) للاعب صانع الألعاب. ورغم أن النادي الألماني يفضل الحفاظ على تماسك تشكيلته الأساسية، إلا أن الإغراء المالي الذي توفره الدوري الإنجليزي الممتاز قد يصعب مقاومته.
تشيلسي ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي أبدى اهتمامه. فقد قام مانشستر يونايتد بمحاولة متأخرة لضمان توقيع ستيلر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مما يسلط الضوء على الطلب على خدماته. ومن المرجح أن يؤدي الانتقال إلى لندن إلى زيادة كبيرة في راتب ستيلر الحالي البالغ 4.5 مليون يورو سنويًا، حيث من المتوقع أن تتضاعف أرباحه على الأقل في إنجلترا.
هونيس يوجه رسالة واضحة بشأن بيع اللاعبين النجوم
على الرغم من الإغراء المالي الذي ينطوي عليه بيع محتمل يحطم الأرقام القياسية، أعرب سيباستيان هونيس، المدير الفني لفريق شتوتغارت، صراحةً عن رغبته في الحفاظ على تشكيلة الفريق كما هي. فقد عانى النادي بالفعل من خسارة العديد من اللاعبين الأساسيين خلال فترات الانتقالات الأخيرة، مما يجعل الاحتفاظ بستيلر أولوية رياضية.
وقد تطرق إلى هذه المسألة في وقت سابق من هذا الشتاء، قائلاً: "إذا كنت تريد خوض الموسم كمرشح للمنافسة الدولية، فيجب أن تصل، من الناحية الرياضية، إلى مرحلة الاحتفاظ بأفضل اللاعبين. بالنسبة لي، لم يصل VFB إلى نهاية مسيرته التطويرية بعد. لو كنت أعتقد ذلك، لما كنت قد مددت عقدي في مارس".
معضلة شتوتغارت الصيفية والجدول الزمني لعمليات الانتقالات
لا يزال توقيت أي صفقة محتملة أمراً معقداً بسبب كأس العالم المقبلة، التي من المتوقع أن تؤجل الصفقات الكبرى إلى المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية. علاوة على ذلك، سيؤدي ترتيب شتوتغارت النهائي في الدوري وتأهله للمسابقات الأوروبية دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان ستيلر يشعر بضرورة الانتقال من أجل تطوير مسيرته المهنية.