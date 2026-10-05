من زمالة فيجو إلى شوارع لشبونة.. نجم البرتغال السابق يعمل سائق "أوبر"!

واكتسبت هذه الصدفة زخمًا على الإنترنت بعد أن شارك صانع المحتوى أندريه راماليو مقطع فيديو للرحلة غير المتوقعة. وأعرب راماليو عن دهشته الشديدة لاكتشاف هوية السائق، موضحًا ملابسات الواقعة في فيديو نقلته صحيفة "آ بولا" البرتغالية قائلاً: "كنا نمشي لأننا كنا نتجه فقط من أوليفايس إلى شيلاس، وهي مسافة تستغرق 10 دقائق سيرًا على الأقدام، لكننا تأخرنا قليلاً وغلبنا النعاس، فاضطررنا لطلب أوبر".

وتزايدت دهشة الركاب عندما أدركوا أن سائقهم كان جزءًا من الجيل الذهبي للبرتغال في يورو 1996. وواصل راماليو رد فعله في المقطع مضيفًا: "هذا الرجل يتعامل معنا بتواضع مذهل. ماذا تقصد بأنه لا يوجد شيء مميز؟ لقد لعب في يورو 1996، ولعب مع روي كوستا، ولويس فيجو، وفيتور بايا. إنه أروع شخص على الإطلاق. رائع حقًا. وقد قاد السيارة ببراعة.. لا أعرف حتى ما إذا كان لاعبو كرة القدم معروفين بالقيادة الجيدة".