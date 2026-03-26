هل سيغادر ساندرو تونالي نيوكاسل في الصيف؟ يؤكدون في إنجلترا: "هناك اتفاقشفهي".





لاعب الوسط، الذي يشارك مع المنتخب الإيطالي في تصفيات كأس العالم، هو أحد أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها في ضوء سوق الانتقالات القادم. تراقب عدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي وضع اللاعب المولود عام 2000، الذي غادر ميلان في عام 2023 لبدء مغامرته مع فريق "المغار".





بعد مرور ثلاث سنوات على وصوله، فإن بقاءه على ضفاف نهر تاين ليس أمراً مفروغاً منه، وترد أخبار من وسائل الإعلام المحلية تثير اهتمام الأندية المهتمة بخدماته.