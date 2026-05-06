"من أنت لتتحكم في نادي الشباب؟!" .. محمد الدعيع يفتح النار على "المتغطرس" عبد الرازق حمدالله

عندما وجه الشنيف الحديث إلى محمد الدعيع في برنامج "دورينا غير" على الفضائية السعودية، انحاز الحارس الأسطوري إلى قرار إدارة النادي، قائلًا: "أنا أؤيد قرار إدارة الشباب، الكيان فوق أي لاعب، حمدالله لاعب متغطرس ويصطنع الأزمات مع لاعبيه، كيف يكون لاعبًا محترفًا ولا يحترم القوانين في النادي ولا يحترم زملاءه".

وأضاف: "غرفة الملابس إذا لم تكن منضبطة وبها أجواء صحية، الفريق لن يحقق أي نتائج، وحمدالله منذ انضامه للشباب وهو يفتعل المشاكل، إلى متى هذه المشاكل؟، كم عمر حمدالله الآن، لقد أصبح لاعبًا كبيرًا ورغم ذلك لا تنتهي أزماته في أي نادٍ يلعب له".

وتابع: "الشباب كيان كبير ولن يكون حمد الله أو غيره قادرًا على التحكم في هذا النادي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة، عيب ما يفعله عليه أن ينظر إلى صورته أمام الجماهير، وأنا أؤيد إدارة الليوث على استبعاده من المباريات، وأظن أنه حتى التمارين لا يجب أن يحضرها، وأعتقد أن أي نادٍ لن يتعاقد معه بسبب مشاكله".

وختم الدعيع: "الشباب يعيش ظروف صعبة هذا الموسم وأثرت على نتائجه بشكل كبير، ويأتي حمدالله بأزماته ليزيد الطين بلة، دائمًا الكيان فوق أي لاعب أو أي شخص، ولن يأتي يوم أن يتحكم لاعب في الفريق، الله يعينه على نفسه".



