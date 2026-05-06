Goal.com
مباشر
FBL-KSA-NASSR-SHABABAFP
محمد سعيد

"من أنت لتتحكم في نادي الشباب؟!" .. محمد الدعيع يفتح النار على "المتغطرس" عبد الرازق حمدالله

الشباب
عبد الرزاق حمد الله
النصر
دوري روشن السعودي

علاقة المغربي مع الليوث وصلت إلى طريق مسدود

فتح محمد الدعيع الحارس التاريخي لنادي الهلال والمنتخب السعودي، النار على المغربي عبد الرازق حمدالله لاعب الشباب، بعد الأزمات التي افتعلها في الفترة الأخيرة مع زملاءه في الفريق.

وتسببت هذه الأزمات في قرار إداري صارم بإبعاد حمدالله عن مباريات الشباب المتبقية في الموسم، لتصل علاقته مع النادي إلى مصير محتوم برحيله.

  • ما الأزمة؟

    اشتعلت أزمة داخل صفوف نادي الشباب السعودي بين حمد الله وزميله البلجيكي يانيك كاراسكو خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في المواجهة التي جمعت الفريق أمام نادي التعاون، الأحد الماضي.

    وانتهت المباراة بخسارة الشباب بنتيجة هدف وحيد سجله حمد الله مقابل خمسة أهداف، في خسارة كبيرة جديدة للفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن.

    وبدأت القصة عندما حصل الفريق على خطأ خارج حدود منطقة الجزاء وتقدم كاراسكو لتسديد الكرة بصفته المسدد الأول في الفريق لكن حمد الله اتجه مسرعًا وخطف الكرة وقرر منحها لزميله جوش برانهويل في مشهد أثار الاستغراب.

    وكشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر برنامجه التلفزيوني عن تفاصيل الحادثة مؤكدًا أن كاراسكو حاول تسديد الكرة مرة أخرى لكن المهاجم المغربي منعه من ذلك وقال له: "اترك الكرة لبرانهويل"، ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى بين الثنائي حيث شهد الموسم الحالي عدة خلافات بينهما.

    • إعلان

  • الدعيع يهاجم "المتغطرس" حمدالله

    عندما وجه الشنيف الحديث إلى محمد الدعيع في برنامج "دورينا غير" على الفضائية السعودية، انحاز الحارس الأسطوري إلى قرار إدارة النادي، قائلًا: "أنا أؤيد قرار إدارة الشباب، الكيان فوق أي لاعب، حمدالله لاعب متغطرس ويصطنع الأزمات مع لاعبيه، كيف يكون لاعبًا محترفًا ولا يحترم القوانين في النادي ولا يحترم زملاءه".

    وأضاف: "غرفة الملابس إذا لم تكن منضبطة وبها أجواء صحية، الفريق لن يحقق أي نتائج، وحمدالله منذ انضامه للشباب وهو يفتعل المشاكل، إلى متى هذه المشاكل؟، كم عمر حمدالله الآن، لقد أصبح لاعبًا كبيرًا ورغم ذلك لا تنتهي أزماته في أي نادٍ يلعب له".

    وتابع: "الشباب كيان كبير ولن يكون حمد الله أو غيره قادرًا على التحكم في هذا النادي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة، عيب ما يفعله عليه أن ينظر إلى صورته أمام الجماهير، وأنا أؤيد إدارة الليوث على استبعاده من المباريات، وأظن أنه حتى التمارين لا يجب أن يحضرها، وأعتقد أن أي نادٍ لن يتعاقد معه بسبب مشاكله".

    وختم الدعيع: "الشباب يعيش ظروف صعبة هذا الموسم وأثرت على نتائجه بشكل كبير، ويأتي حمدالله بأزماته ليزيد الطين بلة، دائمًا الكيان فوق أي لاعب أو أي شخص، ولن يأتي يوم أن يتحكم لاعب في الفريق، الله يعينه على نفسه".


  • فوضى كبيرة داخل الشباب

    امتد الخلاف من أرضية الملعب إلى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة حيث كشف الناقد الرياضي دباس الدوسري عن حدوث فوضى كبيرة ونقاش حاد بين اللاعبين حول تسديد الركلة.

    وطلب حمد الله حضور مترجم لترجمة حديثه وطلباته لكاراسكو وهنا تدخل اللاعب علي البليهي وطلب من المترجم عدم نقل الكلام قائلًا: "لا تترجم" في محاولة منه لتهدئة الأوضاع بين الطرفين.

    ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد بل تدخل نائب رئيس النادي لتهدئة الأمور مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينه وبين اللاعب المغربي قبل أن يتدخل رئيس النادي ويفصل بين اللاعبين وينهي الاشتباك.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قرار صارم من إدارة الشباب

    إثر هذه الأحداث العاصفة قررت إدارة نادي الشباب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم لمدة سبعة أيام مما يعني غيابه المؤكد عن المواجهة القادمة أمام نادي النصر في بطولة الدوري.

    وفي أول تعليق رسمي على الحادثة نشر رئيس النادي عبد العزيز المالك منشورًا عبر حسابه الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه: "دائمًا وأبدًا الكيان فوق الجميع".

    وفي المقابل أظهر النجم المغربي رد فعل مضاد على قرار إيقافه وإبعاده عن الفريق حيث نشر عبر حسابه الرسمي في إكس آية قرآنية كتب فيها: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

    ويأتي هذا الغياب المؤثر في وقت حرج يسعى فيه نادي الشباب إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وحصد أكبر قدر من النقاط لتأمين موقع متقدم وتجنب التراجع في الجولات الحاسمة والأخيرة.

    ويخوض الفريق أربع مباريات قوية متبقية في موسمه الجاري تبدأ باستضافة نادي النصر يوم الخميس السابع من مايو ويخرج الفريق بعد ذلك لمواجهة نادي نيوم يوم الإثنين 11 مايو.

    ويعود الشباب إلى ملعبه لاستقبال نادي الاتحاد يوم الأحد 17 مايو بينما يختتم مشواره في الدوري بمواجهة نادي النجمة خارج دياره يوم 21 مايو.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
النصر crest
النصر
النصر