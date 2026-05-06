"من أنت لتتحكم في نادي الشباب؟!" .. محمد الدعيع يفتح النار على "المتغطرس" عبد الرازق حمدالله

إثر هذه الأحداث العاصفة قررت إدارة نادي الشباب استبعاد عبد الرزاق حمد الله من التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم لمدة سبعة أيام مما يعني غيابه المؤكد عن المواجهة القادمة أمام نادي النصر في بطولة الدوري.
وفي أول تعليق رسمي على الحادثة نشر رئيس النادي عبد العزيز المالك منشورًا عبر حسابه الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه: "دائمًا وأبدًا الكيان فوق الجميع".
وفي المقابل أظهر النجم المغربي رد فعل مضاد على قرار إيقافه وإبعاده عن الفريق حيث نشر عبر حسابه الرسمي في إكس آية قرآنية كتب فيها: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
ويأتي هذا الغياب المؤثر في وقت حرج يسعى فيه نادي الشباب إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وحصد أكبر قدر من النقاط لتأمين موقع متقدم وتجنب التراجع في الجولات الحاسمة والأخيرة.
ويخوض الفريق أربع مباريات قوية متبقية في موسمه الجاري تبدأ باستضافة نادي النصر يوم الخميس السابع من مايو ويخرج الفريق بعد ذلك لمواجهة نادي نيوم يوم الإثنين 11 مايو.
ويعود الشباب إلى ملعبه لاستقبال نادي الاتحاد يوم الأحد 17 مايو بينما يختتم مشواره في الدوري بمواجهة نادي النجمة خارج دياره يوم 21 مايو.