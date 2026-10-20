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فيديو | "من أجل كرة القدم".. مبرر عجيب من نجم بيتيس لمنع إلغاء هدف لو سيلسو في برشلونة!
كاميرا الجسم ترصد حوارًا كوميديًا على حافة الملعب
التُقطت صورة بيلرين عبر الكاميرا المثبتة على جسد حكم المباراة وهو يقوم بمحاولة طريفة لمنع إلغاء الهدف الذي جاء من التسديدة المذهلة لزميله في فريقه ضد ناديه السابق على ملعب لا كارتوخا.
وقع هذا الموقف قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما سدد لو سيلسو كرة طائرة ملتفة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا من خارج منطقة الجزاء. غير أن نجوم البلوجرانا احتجوا على الفور على هدف التعادل بعدما لامست الكرة يد كوتشو هيرنانديز في بناء الهجمة.
- Getty Images Sport
زوار غاضبون يطالبون باحتساب لمسة يد
وقبل تلك المحاولة المثيرة للجدل بدقيقتين فقط، كان الفريق الضيف قد استعاد تقدمه من ركلة ركنية عندما استغل رودري تردد الحارس ألفارو فاييس ليسجل أول أهدافه مع النادي، بعدما كان فالنتين جوميز قد عادل النتيجة برأسية في الدقيقة 27 إثر عرضية من بابلو فورنالس، لتلغي تسديدة لامين يامال المنحنية المبكرة من مسافة 20 ياردة.
وبمجرد أن حلّقت تسديدة لو سيلسو متجاوزة جوان جارسيا، هرع كل من يامال وبيدري نحو الحكم ريكاردو دي بورجوس، وأشار بيدري إلى ذراعه في اللقطات التي التقطتها كاميرا الحكم قائلاً: «إنها لمسة يد واضحة، لقد ارتطمت به هنا».
ورفض الحكم المزاعم في البداية رداً عليه: «من وجهة نظري، الحركة لا تستوجب العقاب، حسناً؟».
ولم يقتنع لاعب وسط إسبانيا بهذا التفسير فردّ: «ماذا تقصد بأنها لا تستوجب؟ من الواضح أنه يسيطر عليها بيده!».
تدخل تقنية الفيديو المساعد يُفسد هدف المقصية الاستعراضية
وبينما حاول بينجويتشيا تهدئة الموقف بقوله "سنتحقق من الأمر" قبل أن يستشير غرفة تقنية الفيديو المساعد، ألحّ بيدري أكثر على موقفه قائلاً: "نعم، إنها لمسة يد. كوتشو يقوم بحركة متعمدة للسيطرة على الكرة بيده."
وتمسّك الحكم بقراره داخل الملعب رداً على ذلك قائلاً: "بالنسبة لي، يداه في وضع طبيعي"، مما دفع فيرمين لوبيز وكريم أديمي ورودري للانضمام إلى الاحتجاجات، حيث أصرّ الأخير قائلاً: "الأمر واضح جداً."
ومع استمرار بيدري في المطالبة بإلغاء الهدف، سار بيليرين نحو الحكم ليقدّم دفاعاً طريفاً عن هدف زميله قائلاً: "لمجرد روعة الهدف الذي سجّله، يجب أن يُحتسب. من أجل كرة القدم."
ولسوء حظ بيتيس، ألغت تقنية الفيديو المساعد الهدف في نهاية المطاف. وبعد استئناف اللعب، حوّل جابرييل جيسوس تمريرة عرضية من يامال إلى هدف ليصبح النتيجة 3-1، ورغم أن عبد الصمد الزلزولي قلّص الفارق لفترة وجيزة، إلا أن فاكوندو برنال طُرد بعد لحظات لتحريك رأسه نحو يامال، قبل أن يحسم البديل إيريك جارسيا وداني أولمو الفوز بنتيجة 5-2.
- Getty Images Sport
تعادل في مباراة بنتيجة قياسية يسبق أسبوعاً ثقيلاً
مكّن الفوز على مضيفهم الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين فريقَ هانزي فليك من تحقيق انتصاره التاسع على التوالي، ليعادل أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري الإسباني، والتي سجّلها ريال مدريد في موسم 1968-69. ويمنح هذا الفوز العريض المنصة المثالية لخوض أسبوع حاسم، إذ يواجه العملاق الكتالوني باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. ثم سيحوّل اهتمامه نحو مواجهة الكلاسيكو أمام مدريد في نهاية الأسبوع المقبل.
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