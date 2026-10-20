فيديو | "من أجل كرة القدم".. مبرر عجيب من نجم بيتيس لمنع إلغاء هدف لو سيلسو في برشلونة!

وقبل تلك المحاولة المثيرة للجدل بدقيقتين فقط، كان الفريق الضيف قد استعاد تقدمه من ركلة ركنية عندما استغل رودري تردد الحارس ألفارو فاييس ليسجل أول أهدافه مع النادي، بعدما كان فالنتين جوميز قد عادل النتيجة برأسية في الدقيقة 27 إثر عرضية من بابلو فورنالس، لتلغي تسديدة لامين يامال المنحنية المبكرة من مسافة 20 ياردة.

وبمجرد أن حلّقت تسديدة لو سيلسو متجاوزة جوان جارسيا، هرع كل من يامال وبيدري نحو الحكم ريكاردو دي بورجوس، وأشار بيدري إلى ذراعه في اللقطات التي التقطتها كاميرا الحكم قائلاً: «إنها لمسة يد واضحة، لقد ارتطمت به هنا».

ورفض الحكم المزاعم في البداية رداً عليه: «من وجهة نظري، الحركة لا تستوجب العقاب، حسناً؟».

ولم يقتنع لاعب وسط إسبانيا بهذا التفسير فردّ: «ماذا تقصد بأنها لا تستوجب؟ من الواضح أنه يسيطر عليها بيده!».