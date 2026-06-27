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"من أجلك فقط" .. سكالوني يفضح غياب ميسي ضد الأردن بسبب صحفي
ميسي يستريح في ظل إجراء الأرجنتين لتغييرات في التشكيلة
كشف ليونيل سكالوني أن ليونيل ميسي سيبدأ المباراة الأخيرة للأرجنتين في دور المجموعات ضد الأردن في دالاس من على مقاعد البدلاء.
وبما أن التأهل قد تم تأمينه بالفعل، فقد اختار المدرب إراحة قائد فريقه مع ضمان حصول بقية اللاعبين على دقائق لعب قيّمة قبل بدء مرحلة خروج المغلوب.
وخلافًا لسياسته المعتادة المتمثلة في عدم الكشف عن أخبار الفريق، أكد سكالوني أن ميسي سيشارك في وقت لاحق من المباراة. وقال مدرب الأرجنتين إن هذا القرار يهدف إلى تنظيم عبء العمل على اللاعب المخضرم مع إتاحة الفرصة لزملائه للعب.
- AFP
سكالوني يشرح أسباب اختياره
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل المباراة، أوضح سكالوني سبب قراره الكشف عن خططه هو أن السؤال من الصحفي المخضرم إنريكي ماركيز، وأكد أن ميسي سيظل ضمن التشكيلة، لكنه شدد على أهمية منح بقية اللاعبين فرصة المشاركة.
وقال سكالوني للصحفيين: "سيكون ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، لكنني أخبرك بذلك لأنه أنت، من المرجح أن يلعب ميسي في الشوط الثاني. هذا قرار اتُخذ في المقام الأول حتى يتمكن زملاؤه في الفريق أيضًا من الحصول على وقت لعب. سنرى كم دقيقة سيشارك".
كما أوضح سكالوني الفكرة الكامنة وراء سياسة التناوب التي يتبعها، قائلاً: "اللاعبون الذين سيخوضون المباراة غداً يستحقون المشاركة. إنهم جزء من التشكيلة، وجزء كبير مما تم إنجازه هو من أجلهم، لذا فحتى لو لم يشاركوا في المباراة، فإنهم ما زالوا موجودين. وأملي كمدرب هو أن يلعب الفريق بنفس الأسلوب، حتى لو اختلف اللاعبون".
تجربة المهاجمين
مع توقع مشاركة ميسي كبديل، قد تلجأ الأرجنتين إلى إشراك لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز معًا في الهجوم. وأصر سكالوني على أن هذا الثنائي يظل خيارًا مطروحًا، شريطة ألا يخلّ بتوازن الفريق.
وقال: «إذا كان اللاعبون الآخرون في أفضل حالاتهم، فيمكن للاوتارو وخوليان اللعب معاً. الأمر يتعلق بتوازن الفريق. لقد لعبوا معاً من قبل، وقد استخلصنا النتائج من ذلك. لا أقول إن هذا الترتيب لن يستمر إلى الأبد، لكننا نسعى إلى تحقيق التوازن».
وفيما يتعلق بإصابة كريستيان روميرو، قال سكالوني: «كوتي بخير. لم يتدرب مع المجموعة اليوم، لكنه تدرب بشكل منفصل وأجرى تدريبات مكثفة. الإصابة ليست بالخطورة التي كنا نتوقعها. وهذا يمنحنا راحة البال».
- Getty Images Sport
توليد الزخم قبل مرحلة خروج المغلوب
وبعد أن ضمنت «الألبيسيليستي» تأهلها إلى الدور التالي، يمكنها الاستفادة من المباراة الأخيرة في دور المجموعات للحفاظ على لياقة لاعبيها الأساسيين، مع إتاحة الفرصة في الوقت نفسه لأعضاء الفريق لإثبات جدارتهم واكتساب الزخم قبل بدء مرحلة خروج المغلوب. ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين، في دور الـ32، منتخب الرأس الأخضر المشارك لأول مرة في البطولة، في ملعب ميامي يوم 3 يوليو.