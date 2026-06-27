كشف ليونيل سكالوني أن ليونيل ميسي سيبدأ المباراة الأخيرة للأرجنتين في دور المجموعات ضد الأردن في دالاس من على مقاعد البدلاء.

وبما أن التأهل قد تم تأمينه بالفعل، فقد اختار المدرب إراحة قائد فريقه مع ضمان حصول بقية اللاعبين على دقائق لعب قيّمة قبل بدء مرحلة خروج المغلوب.

وخلافًا لسياسته المعتادة المتمثلة في عدم الكشف عن أخبار الفريق، أكد سكالوني أن ميسي سيشارك في وقت لاحق من المباراة. وقال مدرب الأرجنتين إن هذا القرار يهدف إلى تنظيم عبء العمل على اللاعب المخضرم مع إتاحة الفرصة لزملائه للعب.