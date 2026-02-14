من انتقالات أرسنال وريال مدريد إلى الغموض الروسي: كيف انتقلت مسيرة جون دوران المهنية الناشئة من الروعة إلى الغرابة المطلقة

ومع ذلك، في ظل جفاف الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أواخر سبتمبر وأوائل ديسمبر 2024، مع استمرار محدودية دقائق لعبه، أصبح من الواضح أن الأمور لم تكن على ما يرام وراء الكواليس. على الرغم من أنه سجل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ وبولونيا، اكتسب دوران سمعة بأنه متقلب المزاج (ربما ليس من المستغرب، فهو معجب بزلاتان إبراهيموفيتش المعروف بسرعة غضبه).

جاءت أول نقطة تحول عندما كان رد فعله سيئًا للغاية على استبداله في الدقيقة 66 ضد الفريق الإيطالي في أكتوبر، بعد أن حصل على فرصة نادرة للعب أساسيًا. التقطت الكاميرات المهاجم وهو يلكم ويركل المقاعد في مقاعد البدلاء في فيلا بارك، قبل أن يرمي شيئًا في اتجاه خط التماس في نوبة غضب مروعة.

حاول إيمري التخفيف من حدة الموقف بعد ذلك، لكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه كان يكافح من أجل إدارة هذا الكولومبي الناري. قال: "ليس لدي مشكلة مع رد فعله. كل رسالة نرسلها في غرفة الملابس تتعلق بالاحترام وقيمنا. بعض اللاعبين الشباب قد يتفاعلون قليلاً، لكن هذا تحت سيطرتي. كانت هذه أول مباراة له هذا العام - دائماً ما يكون من الصعب البدء عندما يكون الخصم في كامل لياقته".

وفي حديثه عن علاقته بمدرب أستون فيلا في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس في الشهر التالي، قال دوران: "هناك [لحظات من] الحب والكراهية، أحيانًا! لكن لا، أنا أشعر بالامتنان الشديد له، شكرًا جزيلاً له ولطاقمه التدريبي. واجهنا العديد من المشاكل، لكنها طبيعية، على ما أعتقد.

"أحيانًا يحدث ذلك، وتندلع شرارات! لذا نحن نتشاجر باستمرار! لكنني أعتقد أن هذا أمر طبيعي لشاب في عمري، وشخص مثله يعرف الكثير بالفعل، وحقق الكثير من الإنجازات. والحقيقة هي أنني أشعر بالامتنان الشديد لوجودي في هذا المكان، ولأنه شخص عظيم في كرة القدم. نعم، أحيانًا نتشاجر. لأنه لديه وجهة نظره، وأنا لدي وجهة نظري، ولم أكن أبدًا من النوع الذي يلتزم الصمت. إذا كان لدي ما أقوله، بغض النظر عن من يكون، أقوله".