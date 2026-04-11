من المرجح أن يضطر تشيلسي إلى بيع إنزو فرنانديز إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

بدأت الآثار المالية المترتبة على عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تثقل كاهل إدارة تشيلسي. فبدون الإيرادات المتأتية من البطولة الأوروبية الأرقى، قد يواجه النادي ضغوطًا لتسوية حساباته بعد الإنفاق الكبير خلال فترات الانتقالات الأخيرة. وفي ظل هذا السيناريو، برز فرنانديز باعتباره الأصل الأكثر واقعية وذو القيمة العالية الذي يمكن بيعه لتوليد إيرادات كبيرة. ولا يزال لاعب الوسط الأرجنتيني أحد أكثر اللاعبين قيمة في التشكيلة، مما يجعله مرشحًا منطقيًا في حال احتاج النادي إلى الامتثال للوائح المالية.

تدرك إدارة تشيلسي أن الخروج من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز سيؤثر بشكل كبير على مواردها المالية. ونتيجة لذلك، يُنظر إلى بيع فرنانديز في الصيف على أنه احتمال حقيقي في حال ضياع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفقًا لصحيفة AS.