"من المثير للدهشة ما يحدث اليوم مع اللاعبين في سن 18 و19 عامًا": الشائعات حول سعيد الملا تثير غضب لوكاس كواسنيوك مدرب كولونيا

كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط اهتمام الجميع مؤخرًا من عدة نواحٍ. فمن ناحية، بسبب احتمال ترشيحه للمنتخب الألماني، ومن ناحية أخرى بسبب ما يُزعم أنه موافقة مبدئية على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كواسنيوك يوم الخميس: «كيف يمكن أن يكون حال هذا الشاب؟ بصراحة، ما يحدث اليوم للاعبين في سن 18 و19 عامًا، وما يتحملونه من ضغوط، هو أمر غير معقول».

لم يسمع كواسنيوك شيئاً عن الموافقة المزعومة على الانتقال. وكما ذكرت صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء، يُزعم أن "إل مالا" قد أعطى موافقته للانضمام إلى نادي برايتون آند هوف ألبيون. "في النهاية، يمكن لأي شخص أن يكتب شيئًا ما، ويدعيه، ويقوم الآخرون بنسخه، وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، لا يهم على الإطلاق"، انتقد كواسنيوك. وأدى ذلك إلى أن "المالا يتعرض الآن للإهانة بشكل واضح في هذا العالم الاجتماعي الغريب - وهو تطور رائع للغاية".