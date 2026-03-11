Getty Images Sport
"من الصعب جدًا أن أكون أنا!" - نيمار يرد على "القصص الملفقة" بعد غيابه عن مباراة سانتوس التي انتهت بالتعادل مع ميراسول
أنشيلوتي يشاهد من المدرجات بينما يتألق جابيغول
كان توقيت غياب نيمار حساسًا بشكل خاص نظرًا لحضور مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي في ملعب جوزيه ماريا دي كامبوس مايا. تألق جابيغول في غياب نيمار، وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة لينقذ فريق بيسه من الهزيمة بتعادل 2-2 تحت أنظار أنشيلوتي ومدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رودريغو كايتانو. يعمل أنشيلوتي حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على خططه للمباريات الودية المرتقبة ضد فرنسا وكرواتيا، والتي تعتبر بمثابة بروفة أخيرة قبل كأس العالم في أمريكا الشمالية. وقد أوضح المدرب أنه سيختار فقط اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كاملة، مما يضع نيمار في سباق مع الزمن لإثبات قدرته على تحمل صعوبات كرة القدم الدولية بعد أن خاض ثلاث مباريات فقط مع سانتوس حتى الآن هذا العام.
الإحباط يغلي بالنسبة للاعب البرازيلي رقم 10
نيمار، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة، عبر عن غضبه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال نيمار على إنستغرام: "نظرًا لأن الكثير من الناس يطرحون نظريات حول ما يحدث معي: لا شيء يحدث". "إذا لعبت وأنا مصاب، كما قالوا العام الماضي، فأنا مخطئ. إذا فكرت في نفسي فقط، فأنا مخطئ. إذا كبحت نفسي، فأنا مخطئ. إذا لعبت وأنا أشعر بألم أو شيء قد يزيده سوءًا، فأنا مخطئ. الأمر معقد، أليس كذلك؟ من الصعب جدًا أن تفعل الصواب يا رجل. من الصعب جدًا، من الصعب جدًا إرضاء الجميع.
"أكثر ما يفاجئني، في الواقع لا يفاجئني، هو الأشخاص الذين يبدون وكأنهم بجانبي كل يوم ويبدأون في اختلاق القصص، ويقولون هذا وذاك كما لو كان الحقيقة المطلقة، وكأنهم هم الذين يعرفون كل شيء. من الصعب جدًا أن أكون أنا، يا إلهي. عليّ أن أتحلى بالكثير من الصبر لأتحملهم جميعًا".
لا يزال هناك بصيص من الأمل في العودة في مارس
على الرغم من هذه الدراما، لا يزال هناك بصيص من الأمل لنيمار، حيث تشير التقارير إلى أنه تم إدراجه في التشكيلة الأولية الموسعة لأنشيلوتي استعدادًا لفترة التوقف الدولية في مارس. ومع ذلك، فإن المنافسة على المراكز في تشكيلة السيليساو أكثر شراسة من أي وقت مضى، مما لا يترك مجالًا للاختيارات العاطفية.
الطريق الطويل نحو التعافي
ينبع التدقيق في حالة نيمار من سلسلة إصابات مروعة بدأت بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر 2023، وهو ما أبعده عن الملاعب لأكثر من عام. عاد نيمار إلى اللعب مع سانتوس بعد خضوعه لعملية جراحية بالمنظار في الركبة في ديسمبر، لكن الطاقم الطبي للنادي يتحكم بشكل صارم في عدد الدقائق التي يلعبها لتجنب تكرار الإصابة. الفراغ الإبداعي في منتخب البرازيل كبير حاليًا، خاصة بعد استبعاد رودريغو لاعب ريال مدريد من كأس العالم بسبب إصابة خطيرة في الركبة.
يتطلع نيمار الآن إلى المباراة الكلاسيكية المهمة ضد كورينثيانز يوم الأحد كفرصة أخيرة لإثبات لياقته البدنية قبل فترة التوقف الدولية. بالنسبة للاعب الذي شكل هوية كرة القدم البرازيلية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الطريق إلى آخر مشاركة له في كأس العالم يبدو أنه التحدي الأصعب الذي واجهه حتى الآن.
