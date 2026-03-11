"من الصعب جدًا أن أكون أنا!" - نيمار يرد على "القصص الملفقة" بعد غيابه عن مباراة سانتوس التي انتهت بالتعادل مع ميراسول

نيمار، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ البرازيل برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة، عبر عن غضبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نيمار على إنستغرام: "نظرًا لأن الكثير من الناس يطرحون نظريات حول ما يحدث معي: لا شيء يحدث". "إذا لعبت وأنا مصاب، كما قالوا العام الماضي، فأنا مخطئ. إذا فكرت في نفسي فقط، فأنا مخطئ. إذا كبحت نفسي، فأنا مخطئ. إذا لعبت وأنا أشعر بألم أو شيء قد يزيده سوءًا، فأنا مخطئ. الأمر معقد، أليس كذلك؟ من الصعب جدًا أن تفعل الصواب يا رجل. من الصعب جدًا، من الصعب جدًا إرضاء الجميع.

"أكثر ما يفاجئني، في الواقع لا يفاجئني، هو الأشخاص الذين يبدون وكأنهم بجانبي كل يوم ويبدأون في اختلاق القصص، ويقولون هذا وذاك كما لو كان الحقيقة المطلقة، وكأنهم هم الذين يعرفون كل شيء. من الصعب جدًا أن أكون أنا، يا إلهي. عليّ أن أتحلى بالكثير من الصبر لأتحملهم جميعًا".