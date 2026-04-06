"من الذي لن يرغب في اللعب مع ريال مدريد؟!" - غاري لينكر يستغرب قرار ليام روزينيور "الغريب" بإيقاف إنزو فرنانديز في تشيلسي

وقد سارع لينكر للدفاع عن لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني، مؤكداً أن الإعراب عن الرغبة في الانضمام إلى ريال مدريد هو طموح طبيعي وليس إهانة لتشيلسي. كما أشار المحلل إلى ما اعتبره تضارباً في الإجراءات التأديبية التي يتخذها النادي، حيث أفلت مارك كوكوريلا من العقاب على تعليقات مثيرة للجدل مماثلة خلال فترة التوقف الدولي.

وفي حديثه في بودكاست "The Rest is Football"، قال لينكر: "اعتقدت أن ذلك كان غريبًا بعض الشيء [استبعاد روزينور لفرنانديز]. لا أعتقد أنه قال أي شيء سيئ أو ضار بشكل خاص بتشيلسي. لقد قال ببساطة إنه يود العيش في مدريد. وقال كوكوريلا شيئًا مشابهًا عن برشلونة ولم يُعاقب على الإطلاق. من لا يرغب في اللعب لريال مدريد؟! لا أفهم سبب الإيقاف. يمكنكم تغريمه إذا أردتم معاقبته وإبقاء الأمر داخلياً، لكنني لا أرى كيف يساعدكم الإيقاف. من الواضح أنه لم يحدث أي فرق في مباراة بورت فالي، لكنني فقط اعتقدت أن الأمر غريب بعض الشيء".