"من الأفضل أن يمتنع": الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ ينصح جمال موسيالا بعدم المشاركة في كأس العالم

كان موسيالا قد تعرض في الصيف الماضي، خلال بطولة كأس العالم للأندية مع نادي بايرن ميونيخ، لكسر في عظم الساق خلال المباراة ضد باريس سان جيرمان، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب حتى منتصف يناير. ومنذ ذلك الحين، يعمل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على العودة إلى الملاعب ببطء ولكن بثبات، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستواه السابق.

لذلك، لا يستخدمه مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني إلا بجرعات محدودة للغاية، فمنذ عودته لم يلعب سوى مباراة واحدة كاملة مدتها 90 دقيقة. كما استغنى عنه مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان في آخر معسكر تدريبي للمنتخب.

"نحن نعرف ما كان قادراً على تقديمه قبل الإصابة. وكانت إصابة بالغة الصعوبة. والسؤال ليس جسدياً فحسب، بل أيضاً: ماذا عن الحالة النفسية؟ هل أنت مستعد للعودة إلى المنافسات بنسبة 100 في المائة؟"، أضاف كاهن.