خصصت أهم صحيفة رياضية أرجنتينية صباح اليوم صفحتها الأولى لباولو ديبالا ولعودته التي تزداد احتمالية حدوثها، وفقاً لصحيفة «أولي»، إلى وطنه للانضمام إلى فريق بوكا جونيورز بعد انتهاء عقده مع روما في 30 يونيو المقبل.
ترجمه
من الأرجنتين، ديبالا يقترب من الانضمام إلى بوكا جونيورز: كل المؤشرات تشير إلى عودة «الجويا» إلى وطنه. وزوجته لها دور في ذلك
لماذا لا يلعب ديبالا؟
إصابة أخرى للاعب الذي عانى من العديد من التوقفات خلال مسيرته، والذي قد لا يعود إلى الملاعب إلا في أواخر أبريل للمشاركة في المباريات الأخيرة من الدوري.
ديبالا وبوكا: الأمر ممكن
بعد عدة محاولات في الفترة الأخيرة، لم يعد عودة ديبالا إلى الأرجنتين مجرد فكرة. بل إن صحيفة «أولي» عنونت خبرها بـ«جويا ليبرتادوريس»، مما يبعث الأمل في نفوس مشجعي بوكا جونيورز الذين يحلمون بالعودة للفوز بالكأس التي رفعوها ست مرات في تاريخهم. ويعلق بوكا جونيورز آماله على موافقة ديبالا، الذي أصبح تجديد عقده مع روما مجرد حلم بعيد المنال. يبقى حل مشكلة الراتب مع "الجويا"، الذي يتعين عليه تخفيض المبلغ الذي يتقاضاه حالياً في العاصمة والبالغ 6 ملايين يورو.
الأدلة
يبدو أن الأسباب العائلية هي الدافع الرئيسي وراء انتقال ديبالا إلى بوكا جونيورز. فالعودة إلى الوطن ستسمح للاعب بالتقرب من والديه، كما سترضي زوجته أوريانا ساباتيني، التي لم تخفِ أبداً رغبتها في العودة إلى الأرجنتين. وقد يكون ولادة ابنتهما الكبرى جيا عاملاً حاسماً في هذا الصدد. كما أن الإعلان الذي نشرته زوجته المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بأنها ستشارك في المستقبل القريب في برنامج تلفزيوني على قناة أرجنتينية، يغذي هذه الشائعات.