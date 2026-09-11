Getty Images Sport
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تصريحات جيسوس صدمته.. أرتيتا يرد على نجم برشلونة الجديد!
رحيل لاعبي آرسنال في الصيف يشعل الجدل
عبّر جيسوس مؤخراً عن إحباطه بشأن انتقاله إلى برشلونة مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني. وادعى المهاجم البرازيلي أن "لا أحد أخبرني بأي شيء" بعدما تلقى تعليمات بالتدرب بعيداً عن الفريق الأول قبل الانتقال.
وأثار هذا الكشف مزيداً من الجدل عندما انتقد أسطورة آرسنال إيان رايت طريقة تعامل النادي مع جابرييل مارتينيلي. فقد استُبعد الجناح تماماً من قوائم مباريات بداية الموسم قبل أن يحسم انتقالاً مربحاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني إلى نادي الهلال في دوري روشن السعودي.
- Getty Images Sport
مفاجأة أرتيتا من تصريحات جيسوس
وفي تصريحاته للصحفيين يوم الجمعة، رفض أرتيتا بشدة الرواية المحيطة بحالات الرحيل البارزة. وأبدى الإسباني استغرابه من الشكوى المحددة التي أثارها جيسوس، موضحًا أن محادثات مناسبة قد جرت بالفعل.
وكشف أرتيتا قائلًا: "بصراحة، فوجئت كثيرًا، خاصة أنني أجريت حديثًا فرديًا مع جابي [جيسوس] في غرفة الملابس. لا أعرف ما هي الكلمات التي قيلت، لا بأس بذلك".
وأكد مدرب آرسنال أن تفاعلاتهما الأخيرة كانت إيجابية، مضيفًا: "الكلمات التي تبادلناها كانت كلها تدور حول الامتنان. لا أعرف، الأمر على ما يرام. أحيانًا أتفهّم أنه عندما يتعين عليك نقل أخبار سيئة أو أخبار لا يتوقعها الناس، فإن تلك الأمور قد تثير ردود أفعال".
لعب دور "الشرطي السيئ"
سارع أرتيتا إلى الإشارة إلى لياندرو تروسارد كدليل على أن العلاقات يمكن أن تستمر بعد الانتقال. فقد أتمّ المهاجم البلجيكي صفقة انتقاله إلى بشكتاش هذا الصيف مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، لكنه اجتمع بسعادة مع زملائه السابقين في غرفة ملابس ملعب الإمارات عقب فوز آرسنال الأخير على تشيلسي بنتيجة 2-1.
وفي معرض تقبّله للمسؤوليات الصعبة الملقاة على عاتق المدرب، أوضح أرتيتا: "لا بد لأحدهم أن يلعب دور الشرطي القاسي. وإذا كان عليّ أن أكون كذلك، فسأفعل، وأنا أتفهّم ذلك. المهم عادةً هو ما يحدث بعد ثلاثة أشهر، وبعد ستة أشهر، عندما يعود تروسارد، ويكون في غرفة الملابس معنا، والأجواء والعلاقة التي تجمعكم".
وما زال يحدوه الأمل في أن يعالج الوقت أي احتكاك متبقٍ مع جيسوس ومارتينيلي. واختتم قائلاً: "وصلت الأمور إلى حد رحيل لاعبين آخرين، وفي مرحلة ما كانت العلاقة جيدة جداً. وآمل أن يكون الأمر كذلك".
- Getty Images Sport
الجانرز يسعون للحفاظ على انطلاقتهم المثالية
سيحاول آرسنال تجاهل أي ضجيج خارج الملعب عندما يخوض مواجهة سندرلاند مساء السبت. تصميم لاعبي أرتيتا واضح على تحقيق فوز جديد خارج الديار والحفاظ على انطلاقتهم المثالية في الموسم الجديد.
ويدخل الفريق عطلة نهاية الأسبوع معززًا بالفوز الذي حققه في دوري أبطال أوروبا على نابولي يوم الأربعاء. وقدم أرتيتا تحديثًا مهمًا بشأن الجاهزية البدنية، مؤكدًا أن المدافع بن وايت "بخير" بعدما عانى من العرج في أواخر المباراة في إيطاليا، بينما يخضع كريستيان موسكيرا حاليًا للفحص وهو يعاني من مشكلة عضلية.
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