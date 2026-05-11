ليس في كأس العالم .. "مرشح غير متوقع" لخلافة رونالد كومان في تدريب هولندا

وجاء رد ثيو جانسين، على هذا التساؤل، بقوله "هذا صحيح، ولكن هل يهم ذلك؟"، مستشهدًا بتجربة ماركو فان باستن، بطل يورو 1988، مع المنتخب الهولندي.

وأضاف جانسين أن مايكل ريزيجر لم يصل للمستوى الأعلى على الإطلاق، إلا أن فان باستن حينما تولى تدريب المنتخب الهولندي، لم يكن أيضًا يتمتع بخبرة كبيرة، وسارت معه الأمور على ما يُرام.

وسبق أن تولى أسطورة ميلان، تدريب المنتخب الهولندي، في الفترة بين 2004 و2008، حيث قاد "الطواحين" في 52 مباراة دولية، شهدت تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2006، قبل خروجه أمام البرتغال، فضلًا عن صعوده إلى ربع نهائي يورو 2008، قبل توقف رحلته بثلاثية روسيا، والتي كتبت نهاية مسيرة فان باستن كمدير فني.