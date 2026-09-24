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أحمد فرهود

قمة أوروبية عنيفة: تشافي يخلع عباءة "الفضائح الأوروبية" مع هولندا.. وفي ألمانيا "لا تحدثني عن اللعب النظيف" يا يورجن كلوب!

فقرات ومقالات
هولندا ضد ألمانيا
هولندا
ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تشافي هرنانديز
يورجن كلوب

تقاسم النقاط في قمة هولندا وألمانيا الأوروبية..

لا يُمكن لأي عاشق محب للساحرة المستديرة، أن يغمض عينيه أمام القمة الكروية المثيرة بين منتخبي ألمانيا وهولندا؛ فما بالك عزيزي القارئ.. عندما تكون هذه المواجهة شاهدة على عودة الثنائي "الألماني يورجن كلوب والإسباني تشافي هيرنانديز"، إلى الدكة الفنية مجددًا.

نعم.. كلوب بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب ألمانيا، بمواجهة "هولندا تشافي" مساء يوم الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وانتهت هذه القمة الكروية الكبيرة، بشعار "لا غالب ولا مغلوب"؛ حيث نجح المنتخب الهولندي في خطف تعادل قاتل أمام ضيفه الألماني، بهدف لمثله.

وتقدمت ألمانيا بهدف فيليكس نميشا، في الدقيقة 32 من عمر القمة الأوروبية؛ قبل أن يُعادل كودي جاكبو للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، في الدقيقة 90+2.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل هولندا مع المنتخب الألماني..

  • في ألمانيا.. لا تحدثني عن "اللعب النظيف" يا يورجن كلوب!

    عندما يتم الحديث عن المدير الفني الألماني يورجن كلوب، فلا تذكُر "اللعب النظيف" أو غيره؛ بل تذكر الخبث الكروي، والرغبة في الانتصار دائمًا.

    وهُنا.. نحن لا نقصُد الإساءة أبدًا، أو التشكيك في طريقة لعب كلوب؛ وإنما مجرد ربط واقعة في مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية للمنتخب الألماني، بمسيرته السابقة مع العملاق الإنجليزي ليفربول.

    نعم.. كلوب عاد إلى عالم التدريب مجددًا، بعد أكثر من عامين على تركه لليفربول، وذلك بالإشراف الفني على المنتخب الألماني؛ حيث دشن "ظهوره الأول" ضد هولندا مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وفي هذه القمة الأوروبية؛ سجل فيليكس نميشا هدف منتخب ألمانيا الوحيد في الدقيقة 32، مستغلًا "عدم الانضباط التكتيكي" للهولنديين.

    غياب الانضباط التكتيكي عن الهولنديين؛ جاء بسبب سقوط نجم المنتخب بريان بروبي على أرضية المستطيل الأخضر، مع مطالبة زملاؤه للألمان بـ"إخراج الكرة".

    إلا أن نجوم المنتخب الألماني واصلوا الهجمة، دون أي اعتبار لـ"اللعب النظيف" وغيره؛ إلى أن نجحوا في تسجيل الهدف بواسطة نميشا، في الدقيقة 32.

    وهذا يذكرنا بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، بين "ليفربول كلوب" والعملاق الكتالوني برشلونة؛ والذي انتهى بفوز النادي الإنجليزي (4-0)، بعد الخسارة ذهابًا بـ"ثلاثية نظيفة".

    والمثير في الأمر أن هدف ليفربول الرابع، الذي سجله البلجيكي ديفوك أوريجي؛ جاء من تنفيذ سريع لـ"ركلة ركنية"، وسط عدم الانضباط التكتيكي لنجوم برشلونة أيضًا.

    وكل المديح ذهب إلى الطفل "حامل الكرات"، الذي أرسل الكرة سريعًا إلى ألكساندر ترينت أرنولد، ظهير ليفربول وقتها؛ كما أن هذه الواقعة تختلف عن هدف ألمانيا في شباك هولندا، بالطبع.

    لكننا نقصد هُنا.. أن كلوب يغرس في فرقه بصفةٍ عامة، فلسفة "استغلال عدم الانضباط التكتيكي" للمنافس؛ من أجل هز الشباك بعيدًا عن أي اعتبارات، سواء اللعب النظيف أو غيره.

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  • تشافي هيرنانديز يخلع عباءة "الفضائح الأوروبية" مع هولندا!

    ومن يورجن كلوب؛ سننتقل الآن إلى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم.

    تشافي هو الآخر عاد إلى عالم التدريب، بعد غياب أكثر من عامين؛ منذ إقالته من القيادة الفنية للعملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2024 تحديدًا.

    وفي أولى مباريات تشافي مع المنتخب الهولندي؛ شاهدنا بعض الظواهر المثيرة للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: استقبال رائع من الجماهير الهولندية لتشافي؛ من خلال لافتة ترحيب به.

    * ثانيًا: محاولة فرض أسلوبه التدريبي؛ الذي يعتمد على الاستحواذ وبناء الهجمات من الخلف.

    * ثالثًا: سوء حظ كبير مع رعونة من نجوم منتخب هولندا؛ وذلك بإهدار مجموعة من الفرص السهلة للغاية.

    * رابعًا: جدل تحكيمي بقيادة الإسباني هيرنانديز هيرنانديز؛ الذي ألغى هدفين للمنتخب الهولندي ضد نظيره الألماني.

    المهم.. تشافي أثبت في مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية لهولندا، أنه خلع عباءة "الفضائح الأوروبية" التي كان يتعرض لها خلال فترة تدريبة للعملاق الكتالوني؛ حيث يستطيع التطور فنيًا وتكتيكيًا بشكلٍ كبير، مع التماسك وعدم الانهيار بمجرد استقبال الهدف الأول في القمم القارية.

    وما يجعلنا نقول ذلك؛ هو أن تشافي تفوق في كثير من اللحظات على منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، الذي يقوده واحد من أفضل المدربين عالميًا - يورجن كلوب -.

    إلا أنه مثلما ذكرنا؛ واجه الطواحين الهولندية سوء حظ كبير للغاية، سواء بإلغاء هدفين أو إهدار مجموعة من الفرص السهلة.

  • قمة كروية "عنيفة" بين منتخب هولندا وألمانيا.. لهذا السبب!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فنحن نستطيع القول إن مباراة منتخب هولندا ضد ضيفه الألماني مساء يوم الخميس، كانت بدنية في المقام الأول.

    نعم.. ربما الفنيات كانت قليلة في هذه المباراة؛ حيث شاهدنا اللعب البدني يغلب على معظم الدقائق، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: احتكاكات بدنية؛ بل واشتباكات بين اللاعبين في بعض الأحيان.

    * ثانيًا: إصابات من الجانبين؛ مثل الألماني كاي هافيرتس والهولندي بريان بروبي.

    * ثالثًا: الضغط العالي من المنتخبين؛ مع القتال على كل كرة ومحاولة إبعادها من مناطق الخطورة بأي طريقة ممكنة.

    وليس معنى هذا أن المباراة كانت مملة، بل على العكس عزيزي القارئ.. كانت هُناك إثارة كبيرة للغاية، مع كمية هائلة من الفرص المهدرة.

    لكن المقصود هو أن رغبة المنتخبين، في تحقيق الانتصار مع مدربيهما الجديدين، بالإضافة إلى تنفيذ الضغط العالي؛ هو ما جعلنا نشاهد هذا اللعب البدني، والاحتكاكات الكثيرة.

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  • بين كريم أديمي وفان بوميل.. هذا ما حدث في القمة الأوروبية!

    وبعيدًا عن كل ذلك؛ هُناك ثنائي يجب التوقف عندهما كثيرًا في مباراة منتخبي هولندا وألمانيا، وهما:

    * أولًا: الجناح الألماني كريم أديمي.

    * ثانيًا: الجناح الهولندي روبن فان بوميل.

    أديمي ظهر مع منتخب ألمانيا، بعد فترة غياب طويل؛ وذلك بسبب تألُقه مع العملاق الكتالوني برشلونة، الذي انضم إليه في صيف العام الحالي.

    وكان أديمي متحركًا ضد المنتخب الهولندي، ولكنه لم يقدّم نفس المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع برشلونة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وربما يعود ذلك إلى اختلاف توظيفه بين برشلونة وألمانيا؛ حيث استخدمه المدير الفني للمانشافت يورجن كلوب في العمق أكثر، بينما يلعب مع العملاق الكتالوني على الطرف الأيسر.

    بمعنى.. هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، يجعل أديمي يستلم الكرة من الطرف؛ ثم يدخل إلى العمق بعد ذلك، لفتح المساحات إلى زملائه.

    وعلى العكس في مباراة ألمانيا وهولندا؛ كان اللاعب يذهب إلى العمق كثيرًا لاستلام الكرات، ثم يحاول التحرك للطرف أو التقدم للأمام.

    وهذا يجعلنا نقول حرفيًا إن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، يحول "التراب إلى ألماس"؛ وذلك من خلال التوظيف الرائع للاعبين، وإخراج أفضل ما لديهم.

    أما بخصوص روبن فهو نجل مارك فان بوميل، نجم هولندا سابقًا والمدير الفني الحالي لمنتخب بلجيكا؛ حيث شارك لأول مرة مع "الطواحين" في مواجهة ألمانيا، مساء يوم الخميس.

    ونزل فان بوميل بديلًا في الدقيقة 83، من عمر القمة الأوروبية بين هولندا وألمانيا؛ حيث أحدث نشاطًا كبيرًا على الجناح الأيسر، وصنع هدف التعادل (1-1) القاتل.

    وأثبت هذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 سنة، والذي ينشط في صفوف العملاق الهولندي آيندهوفن؛ أنه يستطيع أن يكون له دورًا كبيرًا مع "الطواحين"، تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي هيرنانديز.

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