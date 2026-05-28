نيوزيلندا | من "حمالات الصدر الإنسانية لأطول اسم في العالم"!.. حفيد المحارب الأمريكي يقود أحلام أرض السحاب الأبيض

فلتغمض عينيك عزيزي القارئ، وتتخيل معي أنك سافرت في رحلة سياحية إلى نيوزيلندا، لأول مرة في حياتك، وطلبت من الأهالي هُناك ترشيح بلدة ما لزيارتها، فوجدت شخصًا ما يقول لك اسمًا من 85 حرفًا بـ"اللغة الإنجليزية"؛ فكيف سيكون ردة فعلك؟!.

نعم.. خلف جغرافيا نيوزيلندا الساحرة، تختبئ تفاصيل تقترب من حدود الخيال؛ حيث هُناك في منطقة "خليج هاوك"، يوجد أطول اسم بلدة في العالم.

هذا الاسم هو "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu"؛ حيث يتكون من 85 حرفًا، ما أدخله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن أجل أن يُسهل السكان هُناك على أنفسهم، نطق اسم هذه البلدة؛ فقد اختصروها إلى "Taumata Hill"، أو تل تاماتا.

لكن يجب أن تعلم عزيزي القارئ أيضًا، أن اختيار هذا الاسم المُعقد لغويًا، لم يكن عشوائيًا أبدًا، حيث هي جملة كاملة بلغة الماوري الأصلية، تختزل سيرة القائد الأسطورة "تاماتا"، الذي كان يصعد هذه القمة باكيًا؛ ليعزف بالمزمار لحنًا جنائزيًا، رثاءً لأخيه الذي سقط في إحدى المعارك.

وعلى الجانب الآخر في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، انطلقت قصة ريفية بدأت بدعابة عابرة في ليلة رأس السنة عام 1998؛ لتتحوّل إلى ظاهرة إنسانية رائعة، فيما بعد.

هذه الدعابة خرجت للنور عندما استيقط سكان وادي "كاردونا"، ليجدوا أربع "حمالات صدر" مُعلقة على سياج سلكي محاذٍ للطريق؛ حيث أصبحت وسيلة للدعاية السياحية، قبل أن تتدخل السلطات وتزيله عام 2006.

إلا أن الأهالي أعادوا إحياء السياج من جديد عام 2015، بعد إطلاق اسم "برادرونا" على المنطقة؛ ليستغلوا فكرة "حمالات الصدر"، لجمع تبرعات لدعم أبحاث سرطان الثدي.

"ومن أطول اسم في العالم وبلدة حمالات الصدر، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب نيوزيلندا، فهيا بنا"..