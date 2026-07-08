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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

لن يتم تنفيذ طلب مصر ولكن!.. أول تحرك من "فيفا" بعد شكوى الفراعنة ضد حكم قمة الأرجنتين

كأس العالم
مصر
الأرجنتين
حسام حسن
ليونيل ميسي

تطورات جديدة في أزمة قمة مصر والأرجنتين..

لا تزال أصداء قمة مصر والأرجنتين، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، تسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

منتخب الأرجنتين قلب تأخُره (0-2)، إلى الفوز بثلاثية ضد نظيره المصري؛ وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم، رسميًا.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أحداث قمة مصر والأرجنتين "الجدلية"

    قمة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت مساء يوم الثلاثاء؛ شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية، بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

    ليتكسير قام بإلغاء هدف للمنتخب المصري؛ بالإضافة إلى احتساب "ركلة جزاء" للأرجنتين، والتغافل عن أخرى محتملة للفراعنة.

    واختلفت الآراء بشأن قرارات ليتكسير؛ حيث يرى البعض أنها صحيحة 100%، بينما يعتبر آخرون أن مصر تعرضت لـ"الظلم".

    ومن ناحيته.. اتهم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمساعدة الأرجنتين وليونيل ميسي؛ من أجل ضمان استمرارهما في المونديال، لأسباب تسويقية.

    أما الاتحاد المصري لكرة القدم؛ فقد أعلن تقديم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد ليتكسير وطاقمه المساعد، مع المطالبة باستبعادهما من المونديال.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "فيفا" لن ينفذ طلب مصر ضد فرانسوا ليتكسير

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ليكيب" مساء اليوم الأربعاء، عن مصير الشكوى التي تقدّم بها الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير؛ الذي أدار القمة ضد منتخب الأرجنتين، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    الصحيفة الفرنسية الشهيرة أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لن يقوم باستبعاد ليتكسير وطاقمه المساعد، من بطولة كأس العالم 2026؛ لمجرد طلب مصر ذلك، في شكواها.

    وشددت الصحيفة على أن لجنة الحكام في "فيفا"؛ هي الوحيدة المسؤولة عن تعيين واستبعاد الطواقم التحكيمية، وليس من حق أي دولة أو جهة التدخل في هذا الأمر.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أول تحرك من "فيفا" بعد شكوى اتحاد الكرة المصري

    ورغم ما سبق.. تحدثت صحيفة "ليكيب" مساء اليوم الأربعاء، عن إجراء سيتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بعد شكوى مصر ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار قمة ثمن نهائي كأس العالم 2026 ضد منتخب الأرجنتين.

    وأعلنت الصحيفة أن "فيفا"، من خلال لجنة الحكام التابعة له؛ سيقوم بدراسة اللقطات التحكيمية الجدلية في قمة مصر والأرجنتين، والتي اشتعل الخلاف بسببها.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه بناء على هذه الدراسة؛ سيتم تقييم أداء ليتكسير بصفةٍِ عامة، قبل اتخاذ أي إجراء ضده من عدمه.

    بمعنى.. أي قرار سيتم اتخاذه ضد ليتكسير، سيكون بناءً على تقييم مستواه من قِبل لجنة الحكام؛ وليس استبعاده مباشرة من المونديال، لتنفيذ طلب أو رغبة اتحاد الكرة المصري.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

    منتحب مصر الأول لكرة القدم قدّم أداءً بطوليًا، في منافسات كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    ونجح المنتخب المصري في احتلال وصافة "المجموعة السابعة"، في بطولة كأس العالم 2026؛ بعدما جمع 5 نقاط من الفوز على نيوزيلندا، والتعادل مع بلجيكا وإيران.

    وفي دور الـ32.. تخطى أبناء الفراعنة المنتخب الأسترالي بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)؛ قبل الخسارة بصعوبة أمام المنتحب الأرجنتين (2-3)، في ثمن النهائي.


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